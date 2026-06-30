De l’arrogance excessive aux éloges à l’antenne… La légende néerlandaise s’incline face au Maroc





L’ancienne star néerlandaise Rafael van der Vaart s’est retrouvé dans une position délicate après l’élimination de son équipe nationale au stade des 32es de finale de la Coupe du monde 2026 face au Maroc.

Les Marocains se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 en battant les Pays-Bas aux tirs au but (3-2), après un match nul 1-1 à l’issue du temps réglementaire et des prolongations, tôt ce mardi matin au stade de Monterrey, au Mexique, lors des seizièmes de finale.

Avant cette rencontre, l’ancienne star néerlandaise avait affirmé : « Je ne plaisante pas, mais tous les Marocains qui ne sont pas à la hauteur de l’équipe nationale néerlandaise joueront pour le Maroc. »

Il a ajouté : « Si les Pays-Bas veulent remporter le tournoi, ils n’ont pas à s’inquiéter du Maroc. »

Selon le site « Foot Mercato », ces propos, tenus juste avant le match des 32es de finale de la Coupe du monde 2026, ont fait grand bruit et pourraient même avoir porté malheur à la sélection néerlandaise, finalement éliminée par le Maroc.

Après la rencontre, l’ancien international a rendu hommage aux « Lions de l’Atlas » sur la chaîne néerlandaise NOS.

Il a déclaré : « Honnêtement, le Maroc méritait largement sa qualification. Les Marocains ont été la meilleure équipe dès la première minute. Je suis très déçu ; ce fut un très mauvais match pour l’équipe nationale. »

Et il a conclu : « C’est vrai qu’on menait au score, mais ensuite, on ne comptait plus que sur la chance pour se qualifier. Le Maroc était le meilleur. »