De Jong met Flick dans l'embarras avant le choc face à l'Atlético Madrid

La blessure de Rodri ouvre un nouveau scénario au milieu de terrain du Barça pour le mois à venir, puisque l'entraîneur Hansi Flick sera contraint de rebattre ses cartes afin de compenser l'absence d'un joueur qui était un pivot essentiel du système de jeu de l'équipe.

Avec 945 minutes disputées, Rodri était le milieu de terrain le plus utilisé sous la direction du technicien allemand cette saison, jusqu'à présent, devançant Fermín et Pedri. Avec son absence, Marc Bernal apparaît comme le candidat naturel pour occuper le poste de sentinelle, mais Frenkie de Jong se pose également en prétendant pour assumer cette responsabilité.

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De Jong a fait son retour il y a moins de deux semaines face au Real Madrid, après une absence de trois mois en raison d'une blessure au genou. Il semble que les différends de l'été appartiennent désormais au passé, après que le Néerlandais a opté pour un traitement conservateur et que Flick a décidé de lui retirer le brassard de premier capitaine pour le confier à Raphinha, en désignant Pedri comme deuxième capitaine. Le joueur jouit toujours de l'estime de l'entraîneur et souhaite retrouver son rôle de titulaire.

Mais Flick ne l'a jusqu'à présent pas utilisé au poste de sentinelle, puisqu'il a joué 82 minutes en charnière centrale face à Alavés, et 36 minutes au poste de milieu offensif face au Real Madrid et à Aston Villa, selon le journal catalan « Sport », qui a estimé que le Néerlandais « a placé son entraîneur devant un problème ».

Après la victoire contre Aston Villa (3-0), qui a vu son 300e match sous le maillot du Barça, de Jong a affirmé sa disponibilité pour revenir dans le onze de départ, déclarant : « Rien ne me dérange, je me sens bien et motivé pour débuter la rencontre comme titulaire face à l'Atlético. »

Confiance et prudence

Mais la confiance du joueur ne correspond pas tout à fait à la prudence de Flick, qui a loué son potentiel, mais a indiqué qu'il avait besoin de davantage de temps pour retrouver sa pleine forme.

Le technicien allemand a déclaré : « Frenkie n'est pas prêt à 100 %, mais il est à un bon niveau. C'est normal après une blessure. Pas à pas, c'est un joueur excellent. »

Ainsi, Flick se trouve face à deux options pour compenser l'absence de Rodri : s'appuyer sur Bernal en tant que remplaçant naturel au poste de sentinelle, ou accélérer le retour en forme de de Jong et le réintégrer dans le onze de départ, avant la rencontre importante face à l'Atlético Madrid au stade Metropolitano, dimanche prochain dans le cadre de la Liga.