Le milieu de terrain néerlandais du Barça, Frenkie de Jong, a révélé avoir échangé avec son compatriote Xavi Hernández, nouveau sélectionneur de l'équipe nationale des Pays-Bas, avant l'annonce officielle de sa nomination, se disant heureux de travailler à nouveau sous sa direction, après avoir déjà partagé une expérience commune au sein du club catalan.

Dans un entretien accordé à la chaîne néerlandaise « NOS », de Jong a confié que Xavi l'avait appelé avant l'annonce de sa prise en charge technique de la sélection, précisant : « Il m'a appelé au préalable, et c'était bien de savoir qu'il pensait à ça. Comme nous n'avions pas eu de sélectionneur étranger depuis longtemps, j'ai été un peu surpris, mais j'étais heureux. »

Le joueur du Barça a affiché sa confiance dans la capacité de Xavi à diriger la sélection néerlandaise, s'appuyant sur sa connaissance de ses idées techniques et tactiques durant la période où ils ont travaillé ensemble au club catalan.

Il a déclaré : « Nous avons bien travaillé ensemble au Barça. Je sais comment il envisage le football, et cela correspond parfaitement à la sélection nationale. Il veut le pressing et l'attaque, et il ne changera pas ses principes. Et sur le plan tactique, il a une grande diversité dans la façon de les mettre en œuvre. »

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De Jong a ajouté que la sélection néerlandaise s'apprêtait à entrer dans une phase de reconstruction qui demandera du temps, déclarant : « Maintenant, nous devons entamer la reconstruction de l'équipe, et cela prendra du temps. »

Le milieu de terrain néerlandais est revenu sur ce qu'il a enduré ces derniers temps, après avoir manqué la dernière trêve internationale pour achever son programme de rééducation, avant son retour sur les terrains lors de la rencontre face au Real Madrid, à la suite de la blessure contractée lors de la Coupe du monde, décrivant la phase de rétablissement comme une « période longue et difficile », mais affirmant sa confiance dans la récupération de sa pleine forme.

De Jong a expliqué que le degré d'inquiétude concernant sa dernière blessure était moindre par rapport à sa précédente blessure à la cheville, soulignant qu'il ne ressentait pas la même incertitude quant au moment de son rétablissement et à la possibilité de guérison.

Il a également évoqué sa relation avec le Barça durant sa période d'absence, assurant l'absence de différends avec le club malgré les discussions qui ont accompagné la décision de subir ou non une opération.

Il a déclaré : « Tout le monde est au courant de la situation et de la façon dont les choses se sont déroulées, donc il n'y a aucune rancœur. Bien sûr, nous en avons discuté durant le processus de décision concernant l'opération, puis la décision a été prise collectivement, et nous sommes allés de l'avant. »

De Jong devrait continuer à renforcer sa présence avec le Barça au cours de la période à venir, puisqu'il atteindra son 300e match sous le maillot du club catalan s'il participe aux rencontres face à Alavés et à Aston Villa, tandis que les prévisions laissent entrevoir la possibilité de faire appel à lui au poste d'axe défensif lors du match d'aujourd'hui.