De façon maligne : l'agent de Salah se moque des déclarations du président de Besiktas

Rami Abbas, l'agent de Mohamed Salah, la star de Trabzonspor, s'est moqué des précédentes déclarations du président de Beşiktaş sur les raisons de l'échec du transfert de la star égyptienne vers le club turc, qui joue en noir et blanc.

Au départ, Salah était proche de rejoindre les rangs de Beşiktaş dans le cadre d'un transfert libre, après son départ de Liverpool, mais la destination s'est ensuite transformée en Trabzonspor.

Selon les rapports, Salah a accepté un salaire de 17 millions d'euros par an, en plus de certaines primes.

Serdal Adalı, le président de Beşiktaş, avait ouvert le feu sur Rami Abbas, le tenant pour responsable de l'échec du transfert de Salah vers son club.

Adalı avait déclaré précédemment : « Salah avait accepté de rejoindre Beşiktaş et son agent avait également envoyé une réponse positive à notre offre au début, il avait même pris contact avec notre entraîneur et notre directeur sportif et renouvelé son accord sur l'offre. »

Il avait ajouté : « Mais après que des informations se sont répandues dans les médias sur la finalisation de notre accord, l'agent de Salah a relevé ses exigences financières, il a augmenté sa propre commission à des niveaux incroyables, elle a atteint 35 % ! »

Il semble qu'Abbas n'ait pas oublié ces déclarations malgré le passage d'environ un mois, et il a décidé de répondre à sa manière.

Abbas a publié une photo le montrant avec Salah via son compte sur la plateforme « X », en train de manger dans l'un des restaurants de Turquie, et la star égyptienne a réagi en disant : « Qui a mangé les deux (plats) ? »

L'agent du joueur n'a pas laissé passer l'occasion, lui répondant avec ironie : « J'ai mangé mon plat, et 35 % du tien. »

Il convient de rappeler que Salah a débuté son parcours avec Trabzonspor en entrant comme remplaçant face à Kasımpaşa samedi dernier lors de la journée d'ouverture du championnat turc, un match qui s'est terminé sur un score nul de 1-1.

Salah se prépare à disputer son premier match continental sous le maillot de Trabzonspor après-demain jeudi face au Ferencváros hongrois lors du match aller du barrage qualificatif pour la Ligue Europa.