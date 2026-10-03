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SOCCER NATIONS LEAGUE BELGIUM VS TURKEYAFP
Karim Malim
Traduit par

De Bruyne répond à ses détracteurs et adresse un message voilé à Rudi Garcia

K. De Bruyne
R. Garcia
M. van Bommel
France vs Belgique
France
Belgique
UEFA Nations League A
Belgique vs Turquie
Turquie
Belgique
France
Pays-Bas
Turquie

Après son éclatante performance face à la Turquie

Kevin De Bruyne a retrouvé tout son éclat, après avoir conduit la Belgique à la victoire face à la Turquie et livré une prestation exceptionnelle couronnée par le trophée d'homme du match, avant d'ouvrir son cœur pour évoquer les raisons de son retour en forme et la période difficile qu'il a traversée la saison dernière.

De Bruyne a parlé de son adaptation au style de Marc Van Bommel, dans des déclarations qui laissaient clairement transparaître sa satisfaction vis-à-vis de cette approche offensive, sans toutefois citer Rudi Garcia par son nom, affirmant : « C'est vrai que ce style me convient davantage. J'ai toujours eu l'habitude de pratiquer un football offensif et agressif, et les joueurs autour de moi dégagent une grande énergie qui me pousse vers l'avant. »

Kevin a ajouté, dans des propos rapportés par le site français « Foot Mercato » : « Je me sens aussi physiquement plus fort que la saison dernière, et cela m'aide à proposer de meilleures performances. »

Malgré les critiques dont il a fait l'objet durant la dernière période, le capitaine de la sélection belge a assuré qu'il ne cherchait pas à y répondre, préférant se concentrer sur son niveau et s'évaluer en permanence.



Il a déclaré : « Je me sens fatigué, mais c'est formidable de disputer trois bons matchs. Au début de cette trêve internationale, j'avais dit que je me sentais en forme. La saison dernière a été difficile, et j'espère continuer sur cette voie. »

Au sujet des critiques qui l'ont visé, la star de la Belgique a expliqué : « Je n'y pense pas beaucoup. Je me critique sévèrement moi-même, et j'évalue mon comportement à l'entraînement comme en match. Je ne suis plus le même joueur qu'il y a dix ans, mais je peux encore apporter un plus. Je prends du plaisir, et c'est le plus important. »

Avec une telle prestation, De Bruyne semble commencer à retrouver progressivement le niveau que les supporters avaient l'habitude de lui voir afficher, confirmant que son expérience est toujours capable de faire la différence avec la sélection belge.



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