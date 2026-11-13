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Ronald de Boer a exprimé sur Radio 538 un avis tranché sur Wout Weghorst. Selon l’ancien international, l’attaquant ne devrait plus être convoqué par le sélectionneur Xavi.

Sous Ronald Koeman, Weghorst figurait généralement dans le groupe des Pays-Bas. Son successeur Xavi ne semble pas avoir confiance en l’attaquant du FC Twente.

L’entraîneur espagnol opte généralement pour Donyell Malen et Brian Brobbey, qui a toutefois déclaré forfait sur blessure. Mexx Meerdink et Joshua Zirkzee sont également des options pour le sélectionneur.

Sur Radio 538, on fait remarquer à De Boer que Weghorst pourrait être un joker idéal en fin de match. Le consultant a des réserves. « Je ne miserais plus sur lui », affirme-t-il d’un ton catégorique.

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« Je veux dire : j’adore Wout. Tout ce qu’il fait est fantastique. Mais la Ligue des nations, c’est sympa, sans être d’une importance capitale », poursuit De Boer, qui estime que Xavi doit avant tout penser au long terme avec les Pays-Bas.

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« Il faut surtout se demander : qu’aurai-je dans deux ans ? Les qualifications (pour l’Euro 2028, NDLR) vont commencer, c’est ce qui me paraît le plus important. Normalement, on enverrait Virgil van Dijk en attaque dans les dix dernières minutes, si rien ne fonctionne vraiment. Il est meilleur de la tête que Wout. »

« Et Denzel Dumfries peut aussi jouer à ce poste, bien sûr », ajoute De Boer. « À mes yeux, il y a donc plusieurs options pour jouer ce rôle de joker. Je ne choisirais donc pas Wout pour le moment. »

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Weghorst (34 ans) compte 53 sélections avec les Pays-Bas et a inscrit quatorze buts. Le vétéran a joué pour la dernière fois en Coupe du monde, lorsque les Pays-Bas ont été éliminés par le Maroc en seizièmes de finale. Weghorst a marqué lors de la séance de tirs au but, mais cela n’a pas suffi.

Depuis le départ de Koeman, Weghorst n’entre plus dans les plans des Pays-Bas. Pour l’instant, Xavi ne juge pas nécessaire de convoquer l’ancien attaquant de Manchester United et du VfL Wolfsburg, entre autres.