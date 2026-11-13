Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Ronald de Boer a exprimé sur Radio 538 un avis tranché sur Wout Weghorst. Selon l’ancien international, l’attaquant ne devrait plus être convoqué par le sélectionneur Xavi.

Sous Ronald Koeman, Weghorst figurait généralement dans le groupe des Pays-Bas. Son successeur, Xavi, ne semble pas faire confiance à l’attaquant du FC Twente.

L’entraîneur espagnol privilégie généralement Donyell Malen et Brian Brobbey, qui a toutefois dû déclarer forfait sur blessure. Mexx Meerdink et Joshua Zirkzee sont également des options pour le sélectionneur.

Sur Radio 538, on soumet à De Boer l’idée que Weghorst pourrait être un joker idéal en fin de match. Le consultant émet des réserves. « Je ne miserais plus sur lui », affirme-t-il d’un ton catégorique.

Publicité Publicité

« Je veux dire : j’adore Wout. Tout ce qu’il fait est fantastique. Mais la Ligue des nations, c’est bien, sans être extrêmement importante », explique De Boer, qui estime que Xavi doit avant tout penser au long terme avec les Pays-Bas.

Related Topics

Prochains matchs PAB UEFA Nations League A 14:45 GRÈ Regarder

« Il faut surtout se demander : de quoi disposerai-je dans deux ans ? Les qualifications pour l’Euro 2028 vont commencer, c’est ce que je considère comme le plus important. Normalement, si ça ne marche vraiment pas, on ferait monter Virgil van Dijk en attaque dans les dix dernières minutes. Il est meilleur de la tête que Wout. »

« Et Denzel Dumfries peut bien sûr aussi jouer à ce poste », ajoute De Boer. « À mes yeux, il y a donc plusieurs autres options pour jouer les jokers. Pour l’instant, je ne choisirais donc pas Wout. »

Publicité

Weghorst (34 ans) compte 53 sélections avec les Pays-Bas et a inscrit quatorze buts. Le vétéran a disputé son dernier match en sélection lors de la Coupe du monde, lorsque les Pays-Bas ont été éliminés par le Maroc en seizièmes de finale. Weghorst a marqué lors de la séance de tirs au but, mais cela n’a pas suffi.

Depuis le départ de Koeman, Weghorst a disparu des radars en sélection. Xavi ne juge pas nécessaire, pour l’instant, de convoquer l’ancien attaquant de Manchester United et du VfL Wolfsburg, entre autres.