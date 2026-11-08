De Barcelone à Paris : maintenant, vous connaissez Ferran Torres

Ferran Torres traverse une période de disette offensive avec le Paris Saint-Germain, incapable de marquer lors de ses 8 derniers matches, depuis son but face à Marseille le 20 septembre dernier, malgré son début impressionnant durant lequel il avait inscrit 7 buts en 6 rencontres, ce qui lui avait valu le trophée de joueur du mois de septembre en Ligue 1.

Ce recul intervient à un moment où l'on attendait du joueur qu'il endosse une plus grande responsabilité offensive, en raison des blessures d'Ousmane Dembélé et de Khvicha Kvaratskhelia, mais ce sont Gonçalo Ramos, Mayulu et Lee Kang-in qui ont assumé la charge des buts, tandis que Ferran s'est retrouvé sur le banc lors de matches importants, dont la confrontation contre Villarreal mercredi dernier en Ligue des champions.

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Le début cinématographique de Torres n'a pas duré longtemps, et l'euphorie initiale a commencé à céder la place à une réalité moins idéale, selon le journal catalan « Sport ».

Lors de l'étroite victoire contre Troyes sur le score d'un but à zéro, hier soir samedi, Ferran a été titularisé et s'est procuré 3 occasions, en plus d'une autre frappe qui a dévié hors du cadre. L'international espagnol a de nouveau échoué à mettre fin à sa disette, attribuée en France à un problème de confiance.

Bien que ce recul puisse paraître surprenant à Paris, il n'est pas nouveau pour ceux qui ont suivi le parcours de Ferran avec le Barça, selon le journal. Son début impressionnant a fait grimper les attentes, mais il n'a jamais été un attaquant qui marque presque à chaque match, malgré sa capacité évidente à faire trembler les filets.

Le bilan offensif

Ferran a inscrit 13 buts en 36 matches avec Manchester City, lors de la saison 2020-2021, puis 7 buts lors de sa première saison complète avec le Barça, et 11 buts la saison suivante.

Les saisons 2024-2025 et 2025-2026 ont été ses meilleures en termes de chiffres, avec 19 buts en 45 matches, puis 21 buts en 49 matches, soit un rythme d'environ un but tous les 2,4 matches la première saison, et un but tous les 2,3 matches la seconde.

Le joueur a également connu de longues périodes de disette sous le maillot du Barça : en 2024, il a atteint 16 matches officiels consécutifs sans marquer, entre le 21 janvier et le 1er septembre, une série entrecoupée d'une blessure qui l'a éloigné des terrains durant près de deux mois.

La saison dernière, il est resté muet durant 14 matches consécutifs, avant de mettre fin à une disette de deux mois et demi avec un doublé face à l'Espanyol, le 11 avril. Sa pire série avec le Barça avait atteint 20 matches sans marquer, lors de la saison 2022-2023.

Malgré ces périodes de disette, Ferran apporte à l'équipe des rôles qui dépassent le simple fait de marquer, grâce à ses déplacements incessants et à sa capacité à élargir le jeu, à attaquer les espaces derrière la défense, ainsi qu'à son intensité dans le pressing.

Enrique ne s'inquiète pas

De son côté, l'entraîneur Luis Enrique ne semble pas préoccupé par le recul de l'attaquant espagnol. Il a déclaré en conférence de presse hier : « Tout le monde s'inquiétait pour Bradley Barcola, et maintenant pour Ferran. Les attaquants sont ceux qui ratent les occasions et qui marquent les buts. »

Et d'ajouter : « Pour moi, l'essentiel est que les attaquants continuent à se procurer de grosses occasions. »