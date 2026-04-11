Le match aller des demi-finales de la Ligue des champions de la Confédération africaine, disputé samedi soir au stade du 5-Juillet d’Alger, s’est conclu sur un nul blanc entre l’Union de la Capitale algérienne et son hôte marocain, l’Olympique de Safi, dans un contexte de vive polémique arbitrale.

La rencontre a été arbitrée par une équipe égyptienne menée par Amin Omar, assisté au VAR par Mahmoud Ashour.

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La rencontre a été ponctuée de décisions arbitrales controversées. À la 20^e minute, les joueurs de l’Union de la capitale ont réclamé un penalty, mais l’arbitre n’a rien sifflé. Bien que l’arbitre vidéo Mahmoud Ashour ait appelé son compatriote Amin Omar à revoir l’action, ce dernier a maintenu sa décision et a relancé le jeu.

À la 54^e minute, Zakaria Draoui ouvre le score de la tête, mais l’arbitre, après consultation de la vidéo, annule la réalisation, le ballon ayant touché son propre corps juste avant.

À la 59e minute, les Safiots ont réclamé un penalty pour une main, sans succès.

Les locaux ont de nouveau frappé à la 78e minute par l’intermédiaire du défenseur Hussein Dahiri, mais l’arbitre a une nouvelle fois refusé le but pour hors-jeu.

Expulsion du gardien visiteur

Le tournant du match survient à la 80^e minute : après consultation de la vidéo, l’arbitre expulse le gardien marocain Hamza Hamiani pour un coup au visage d’un joueur de l’Union d’Alger.

Le reste de la rencontre se poursuit sans autre incident notable et l’arbitre siffle la fin du match sur un score nul et vierge, laissant le suspense intact avant le match retour au Maroc.

Rappelons que le vainqueur de cette rencontre affrontera en finale le club égyptien de Zamalek ou le club algérien de Chabab Belouizdad.

Le club égyptien a d’ailleurs pris l’avantage en s’imposant 1-0 à l’aller, vendredi dernier en Algérie.