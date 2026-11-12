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Le FC Barcelone connaît désormais le montant qu'il devra débourser s'il veut s'attacher les services de Nicolo Tresoldi, l'attaquant du Club Bruges.

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Le journal Sport rapporte que Tresoldi constitue l'une des révélations majeures du football européen. Le joueur est en effet devenu l'un des noms les plus courtisés sur le marché des transferts, ce qui a poussé le club belge à relever considérablement ses exigences financières.

Selon les informations du journaliste italien spécialiste du mercato, Nicolò Schira, le montant réclamé pour céder Tresoldi oscille actuellement entre 60 et 70 millions d'euros.

Cette somme représente une hausse significative par rapport aux estimations initiales, qui se situaient entre 35 et 40 millions d'euros.

Le niveau remarquable affiché par Tresoldi, âgé de 22 ans, a contribué à l'augmentation de sa valeur marchande, tandis que le Club Bruges a conscience de détenir un actif précieux qui suscite l'intérêt des grands clubs européens.

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Le Barça fait partie des clubs qui suivent de près l'évolution du joueur, mais il n'est pas le seul dans la course à son recrutement.

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D'après Schira, Arsenal, l'Atlético Madrid et Milan ont également manifesté leur intérêt pour l'attaquant. Les prochains mois pourraient ainsi être le théâtre d'une rude concurrence entre 4 grands clubs pour boucler l'affaire.

En Italie, Milan apparaît comme l'un des plus déterminés à accélérer les négociations afin de finaliser le transfert de Tresoldi.

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La Gazzetta dello Sport confirme que le club italien étudie la possibilité d'enrôler le joueur dès le mois de janvier prochain, mais les exigences financières du Club Bruges entravent fortement toute démarche immédiate.

Lors du dernier mercato estival, le club belge avait prouvé qu'il n'avait pas l'intention de se séparer facilement de Tresoldi. Selon la presse italienne, l'AS Roma avait présenté une offre d'une valeur de 35 millions d'euros, mais le Club Bruges l'avait refusée.

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Il existe toutefois un facteur décisif : Tresoldi préfère vivre une expérience en Italie pendant quelques années et n'a jamais caché sa préférence pour Milan, même si le club italien ne sera pas en mesure de répondre aux exigences financières actuellement formulées.

Mais le message venu de Belgique est tout à fait clair. Selon le journal belge Het Laatste Nieuws, le Club Bruges considère que Tresoldi n'est pas à vendre durant le mercato hivernal et n'envisage pas de permettre son départ en janvier, même s'il recevait une offre financière colossale.

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La situation changera à partir de juin 2027, le club belge étant alors disposé à étudier la possibilité de vendre le joueur, à condition de recevoir une offre répondant à ses exigences financières élevées.

Par conséquent, le montant de 60 à 70 millions d'euros constituera le point de départ de toute négociation éventuelle durant le mercato estival.

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Le Barça devra prendre une décision quant à son entrée dans la course au recrutement du joueur, dont la valeur financière menace de devenir bien plus élevée à mesure que la concurrence s'intensifie.

Le Club Bruges sait parfaitement qu'il n'est pas contraint de vendre Tresoldi pour le moment, et que la concurrence entre les grands clubs européens pourrait jouer en sa faveur.