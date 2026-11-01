Alfredo Martínez, journaliste sportif et commentateur de football sur la radio espagnole « Onda Cero », a lancé une attaque contre Carlo Ancelotti, le sélectionneur de l'équipe du Brésil, en raison de sa gestion de Raphinha et de ses convocations répétées malgré les blessures subies par le joueur lors des trêves internationales, estimant que le bilan du technicien italien depuis qu'il a pris les rênes du Brésil a sensiblement nui au Barça.

Martínez a déclaré, dans un article du journal catalan « Sport », ce dimanche, qu'il ne s'agit pas du grand passé madrilène d'Ancelotti ni de son attachement profond au Real Madrid pendant de nombreuses années, mais bien des faits et des chiffres depuis qu'il a pris la tête de la sélection brésilienne, précisant que Raphinha est revenu blessé lors des trois dernières occasions où il a rejoint la sélection de son pays.

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L'auteur a souligné que la convocation de Raphinha en avril dernier, avant la Coupe du monde, a coûté au Barça son absence lors des phases à élimination directe face à l'Atlético de Madrid en Coupe du Roi et en Ligue des champions, avant que le joueur ne revienne également blessé du Mondial.

Il a ajouté que Raphinha, qui affichait des performances remarquables et occupait le devant de la scène en tant que buteur et grande vedette de la Liga, avant la première trêve internationale de cette saison, est revenu blessé une nouvelle fois et n'a pas été en mesure de disputer une rencontre complète depuis son retour.

« Pourquoi ne se rebelle-t-il pas ? »

Martínez n'a pas exonéré l'attaquant du Barça de toute responsabilité, même à un moindre degré, estimant qu'il est l'un des cadres de la sélection brésilienne et qu'il est censé disposer d'une influence auprès d'Ancelotti et d'un canal de communication direct avec lui, ce qui lui permettrait de faire comprendre que sa convocation en ce moment lui nuit sur le plan sportif, ainsi que pour son image auprès de son club, qui paie son salaire.

Il a affirmé que les membres du Barça et ses suiveurs sont extrêmement en colère et ne comprennent pas pourquoi Raphinha ne tente pas de se rebeller contre cette injustice, avant d'ajouter : « Je présente mes excuses au capitaine Raphinha, car je l'admire et je pense que c'est un très grand joueur, qui affiche des performances remarquables avec le Barça, mais il pourrait peut-être faire quelque chose de plus équitable envers le club qui paie son salaire, d'autant plus que la sélection brésilienne ne dispute que des matchs amicaux. »

En revanche, Martínez comprend le désir d'Ancelotti de convoquer les meilleurs éléments disponibles et d'en tirer le maximum, mais il a insisté sur le fait que les matchs amicaux, précisément, devraient être l'occasion pour le technicien italien d'observer de nouveaux talents.

L'auteur a également évoqué la convocation de Vinicius Junior, estimant que sa situation est différente, car il traverse une période de baisse de régime et a besoin de jouer quelques minutes, surtout qu'il est suspendu jusqu'à fin novembre, et que la convocation profite donc au joueur madrilène.

« Deux poids, deux mesures »

Martínez a également critiqué les « deux poids, deux mesures » dans le traitement des clubs brésiliens, soulignant qu'Ancelotti n'a convoqué aucun joueur de Palmeiras, à la demande de la Fédération brésilienne, en raison de l'engagement de l'équipe dans les compétitions du championnat national et dans la finale de la Copa Libertadores.

Il s'est interrogé : « Le Barça n'était-il pas en pleine saison en avril dernier, lorsqu'il a disputé les phases à élimination directe de la Coupe du Roi, y compris la demi-finale face à l'Atlético de Madrid, ainsi que le quart de finale de la Ligue des champions face à la même équipe ? »

Martínez a conclu en appelant la Fédération internationale de football et les organisations internationales à intervenir pour limiter les convocations de joueurs pendant les périodes de matchs amicaux, estimant que leur présence au sein de leurs sélections lors de la Coupe du monde, des phases à élimination directe et de la Copa América est compréhensible, malgré le grand nombre de matchs, « mais voyager à l'autre bout du monde pour disputer des rassemblements et des matchs amicaux face à des adversaires inhabituels, avec les longs voyages et l'épuisement physique que cela entraîne au milieu de la saison des clubs, est une chose qui ne devrait pas se poursuivre », selon ses propos.