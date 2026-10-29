Dans la presse catalane : Ancelotti punit à nouveau le Barça

L'attaquant brésilien Raphinha va devoir parcourir 22 000 kilomètres en avion, aller et retour, pour disputer deux matchs amicaux avec la sélection brésilienne face au Japon et à Singapour en novembre.

Il n'y a pas eu de grâce de la part du sélectionneur Carlo Ancelotti, qui a convoqué Raphinha pour participer aux deux rencontres malgré les points d'interrogation entourant leur utilité, selon le quotidien "Sport" catalan, qui a estimé que le technicien italien avait « puni le Barça une nouvelle fois ».

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La sélection brésilienne se rendra à Singapour pour affronter le Japon le samedi 14 novembre, puis la sélection de Singapour, hôte de la rencontre, classée 149e sur 211 sélections dans la dernière mise à jour du classement de la Fédération internationale de football, le mardi 17 novembre.

Cela signifie concrètement que le joueur portant le numéro 11 du Barça devra effectuer un autre voyage harassant, puisqu'il parcourra près de 22 000 kilomètres en avion, aller et retour.

Ces nouvelles obligations avec la sélection brésilienne surviennent à un moment où Raphinha n'a pas retrouvé son meilleur niveau, après la blessure musculaire dont il a souffert durant la précédente trêve internationale, lors de sa participation avec la sélection de son pays.

Le joueur s'est blessé le 29 septembre à Brisbane, en Australie, lorsqu'il a été contraint de quitter le terrain à la mi-temps lors du match amical face à l'Australie. La blessure l'a obligé à rentrer plus tôt à Barcelone, alors que la sélection brésilienne se préparait encore à disputer un troisième match amical face à l'Inde à Calcutta.

Des précédents inquiétants

L'entraîneur Hansi Flick, le Barça et les supporters catalans ont des raisons de s'inquiéter de cette nouvelle convocation, qui intervient dans le cadre des dernières trêves internationales de l'année 2026. Les précédents suscitent les craintes, car Raphinha s'est blessé à plusieurs reprises par le passé durant ses passages avec la sélection brésilienne, ce qui a causé de lourds préjudices aux Blaugrana.

Ce qui s'est passé en mars dernier reste présent dans la mémoire de Flick, lorsque Raphinha s'est blessé à Boston lors d'un match amical, sans grande importance pour la sélection brésilienne, face à la France.

Le joueur avait alors été absent du Barça pendant 5 semaines et n'avait pas participé aux confrontations éliminatoires au cours desquelles l'équipe a fait ses adieux à la Coupe du Roi d'Espagne et à la Ligue des champions, face à l'Atlético de Madrid dirigé par Diego Simeone. L'attaquant brésilien a ensuite connu une rechute lors de la Coupe du monde 2026 et a manqué le match d'élimination de sa sélection face à la Norvège, menée par Erling Haaland.