« Dans ce cas, je boycotterais l’hommage » : l’ancien président du Barça menace Lionel Messi de conséquences

L’ancien président du FC Barcelone, Joan Gaspart, a vivement critiqué Lionel Messi et appelé la star à ne plus repousser la cérémonie d’adieu envisagée au Camp Nou.

Depuis son départ pour le PSG en 2021, les supporters du Barça attendent avec impatience de pouvoir faire officiellement leurs adieux à Messi au Camp Nou. Si cela n’a pas encore eu lieu, ce serait apparemment à cause de l’Argentin lui-même. Ses relations tendues avec l’actuel président, Joan Laporta, à la suite de son départ en seraient la principale raison.

Une situation inacceptable pour Gaspart. Dans le podcast « Solo para Cales », l’homme de 82 ans a souligné que Barcelone avait joué un rôle déterminant dans la carrière de Messi et demandé au joueur de faire preuve de respect envers les supporters, quelle que soit la composition de la direction du club.

« Leo est un grand footballeur, le meilleur du monde. Il ne doit pas oublier que Barcelone est plus grand que lui. Il devrait faire attention », a déclaré Gaspart, avant d’insister : « Je dis cela par affection pour un joueur que j’ai recruté à 13 ans, quand j’étais président du Barça : il devrait faire attention. Le Barça est plus grand que lui en tant qu’individu. »

Lionel Messi : pourquoi Gaspart menace même de prendre des mesures

Gaspart a prévenu que sa patience commençait à s’épuiser. « C’est un grand joueur, le meilleur du monde, en partie grâce au Barça. Il ne doit donc pas l’oublier. C’est pourquoi je lui accorde encore un délai de grâce, mais le jour viendra où cela me dérangera si M. Messi met le moindre obstacle à sa venue au Barça pour faire ses adieux aux supporters », a-t-il expliqué, avant d’annoncer une mesure radicale : « Quel que soit le président, il doit venir faire ses adieux à Bara. Si Leo Messi ne vient faire ses adieux que le jour où Laporta ne sera plus là et refuse de venir parce que Laporta est président, je ne lui rendrais pas hommage. Pour qui se prend-il ? Il conditionne sa visite à Barcelone à la présence ou non de Laporta. Si Laporta était absent à cause de cette condition, je boycotterais l’hommage. »

Messi a mis fin à sa carrière internationale avec l’Argentine après la victoire 3-0 contre le Bénin, le mardi 6 octobre. Le meneur de jeu de 39 ans se concentre désormais sur ses dernières missions en club, aux États-Unis, avec l’Inter Miami, où son contrat court jusqu’à fin 2028. Barcelone attend toujours l’accord définitif de son icône pour que cette cérémonie d’adieu, longtemps reportée, puisse avoir lieu.