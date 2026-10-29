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D'un cheveu : l'épouse d'une star du Real Madrid échappe à la catastrophe en Espagne

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L'accident a coûté la vie à 74 personnes

Claudia Rodríguez, l'épouse de Marc Cucurella, joueur du Real Madrid et de la sélection espagnole, se trouvait à bord de l'un des trains qui circulaient derrière le train impliqué dans la collision mortelle survenue en Espagne hier mercredi, affirmant qu'elle avait échappé à une catastrophe potentielle, après avoir été contrainte de rentrer à Madrid en raison de l'accident.

Rodríguez a déclaré, via ses comptes sur les réseaux sociaux : « J'étais en route pour Malaga à bord du train suivant, je suis sous le choc. Je tiens à exprimer tout mon soutien aux proches et aux amis des victimes. »

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Elle a ajouté : « Je vais bien, mes amis, mon train n'a absolument pas été touché, car la distance qui le séparait du train accidenté était importante. Nous avons seulement dû faire demi-tour et nous diriger vers Madrid, parce qu'il circulait sur la même voie. »

Rodríguez a poursuivi : « Je suis sous le choc rien qu'à l'idée que, si l'accident s'était produit plus tard, la même chose aurait pu arriver à mon train, mais cela n'est en rien comparable à ce qu'ont vécu les personnes qui se trouvaient à bord du train accidenté. »

La collision entre deux trains à grande vitesse en Espagne a fait au moins 74 morts, selon un nouveau bilan annoncé par la commission d'enquête sur les accidents ferroviaires, rattachée au ministère espagnol des Transports, ce jeudi.

L'accident s'est produit mercredi matin dans la commune d'Orda, dans la région de Castille-La Manche, au centre du pays, lorsqu'un train de la compagnie « Renfe » a heurté un train de l'opérateur privé « Iryo », après que ce dernier s'était arrêté en raison d'une panne électronique du système de signalisation, selon les informations contenues dans le rapport.

Environ 550 personnes se trouvaient à bord des deux trains au moment de l'accident, qui a conduit l'Espagne à décréter un deuil national de 72 heures, dans un climat de profonde consternation à la suite de l'une des catastrophes ferroviaires les plus meurtrières de l'histoire du pays.

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