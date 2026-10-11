Des images diffusées par la plateforme "DAZN" ont montré le latéral du Real Madrid, Marc Cucurella, en train de réclamer au quatrième arbitre une explication sur le carton rouge reçu par son coéquipier Vinicius Junior, lors de la victoire de samedi face à Villarreal (1-0) en Liga.

Un autre joueur du club merengue, Bernardo Silva, a dû intervenir pour calmer la situation avant qu'elle ne s'envenime.

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Après que l'arbitre Isidro Diaz de Mera a brandi le carton rouge à l'encontre de Vinicius, pour avoir tiré les cheveux du joueur de Villarreal, Nathan Salibe, le Brésilien s'est précipité vers l'arbitre, et plusieurs de ses coéquipiers ont dû le retenir.

Après que Vinicius a rejoint le vestiaire, les protestations se sont poursuivies, et plusieurs joueurs du Real Madrid ont réclamé une explication sur la décision.

Cucurella figurait parmi les plus virulents, puisqu'il a contesté l'action, avec Antonio Rüdiger, devant le quatrième arbitre. L'ancien joueur de Chelsea a déclaré : "J'espère… j'espère que s'ils me touchent un cheveu, vous leur sortez le rouge. Va voir le VAR".

L'international espagnol persistant à contester la décision, Bernardo Silva est intervenu pour l'éloigner de la zone, afin qu'il se calme et que la rencontre reprenne.

Après avoir pris part aux matches de la sélection espagnole durant la trêve internationale, Cucurella a débuté la rencontre face à Villarreal sur le banc, tandis qu'Alvaro Carreras était titulaire au poste de latéral gauche.

L'entraîneur José Mourinho a décidé de lancer Cucurella à la mi-temps, pour limiter les offensives de Villarreal, mais il n'a pas encore affiché le niveau qu'il a montré avec la sélection espagnole, puisqu'il est toujours en phase d'adaptation à son nouveau club, selon le journal catalan "Sport".

Lors de certaines rencontres, sa prestation a souffert de l'absence de soutien défensif de Vinicius dans le même couloir, le derby de Madrid en étant l'exemple le plus marquant.



