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La Ligue Europa à la télévision

Crystal Palace - Hoffenheim : heure du coup d’envoi

Ligue Europa - Journée 4 5 nov. 2026 - 12:45 Selhurst Park

Le match entre Crystal Palace et Hoffenheim débutera le 5 novembre 2026 à 18 h 45.

Crystal Palace - Hoffenheim en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Le match de Ligue Europa entre Crystal Palace et Hoffenheim sera diffusé en direct en Allemagne sur RTL+. La rencontre pourra être suivie dans son intégralité sur ce service de streaming.

Les faits marquants de la semaine : qu’est-il arrivé à Crystal Palace et Hoffenheim ?

Crystal Palace aborde ce match avec un bilan d’une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq dernières rencontres officielles. La plus récente s’est soldée par une défaite 2-0 contre Tottenham Hotspur en Premier League. Auparavant, Palace avait subi une lourde défaite 5-0 contre Brighton et fait match nul 2-2 contre Beşiktaş en Ligue Europa. La victoire 1-0 contre Fulham en Coupe de la Ligue anglaise constitue la note positive. Au total, Palace a marqué quatre buts et en a encaissé dix lors de ces cinq matches.

Hoffenheim affiche un bilan de trois victoires, une défaite et un nul lors de ses cinq dernières rencontres officielles. L’équipe s’est récemment inclinée 2-0 contre le Werder Brême en Bundesliga. La victoire 3-0 contre Lyon en Ligue Europa se distingue particulièrement, tout comme le succès 3-0 contre le Bayer Leverkusen en Bundesliga. Hoffenheim a marqué sept buts et en a encaissé quatre sur cette période.

Crystal Palace - Hoffenheim : les compositions

Crystal Palace - Hoffenheim : la forme des deux équipes

Crystal Palace - Hoffenheim : le bilan des confrontations directes

Crystal Palace - Hoffenheim : les classements