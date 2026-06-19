Cross prend la défense de Bellingham : « C'est l'un des joueurs les plus complets au monde. »

La star allemande retraitée Toni Kroos a pris la défense de son ancien coéquipier du Real Madrid, l’Anglais Jude Bellingham, après la vague de critiques virulentes dont il a récemment fait l’objet, affirmant qu’il figure parmi les milieux de terrain les plus complets du football mondial actuel.

Selon le quotidien espagnol « Marca », le milieu de terrain a connu une baisse de régime ces derniers mois. Des blessures à répétition – une opération de l’épaule en début de saison, puis des problèmes musculaires – ont perturbé son rythme et l’ont empêché de retrouver le niveau exceptionnel affiché lors de son arrivée au Real Madrid. notamment une opération de l’épaule en début de saison puis des problèmes musculaires, l’ont empêché d’atteindre les sommets affichés lors de sa première saison avec le Real Madrid.

Le quotidien rappelle que le football ne retient que le présent : les sifflets ont donc fusé, certains réclamant son remplacement à la mi-temps ou remettant en cause son statut de titulaire, tandis que des rumeurs infondées circulaient.

« Bellingham est l’un des milieux de terrain les plus complets au monde », a-t-il affirmé dans son podcast.

La star allemande, qui a partagé son vestiaire au Santiago Bernabéu, témoigne d’une connaissance intime des capacités de l’Anglais et garde une impression excellente de lui. L’ancienne icône madrilène a ajouté : « Sa première année à Madrid a été folle, il m’a beaucoup surpris. »

Dans le même ordre d’idées, l’ancien défenseur anglais Rio Ferdinand a rejoint le mouvement de soutien aux côtés de Kroos, adressant un message fort en faveur de Bellingham. L’ancienne star de Manchester United a en effet expliqué qu’une image erronée du joueur circulait dans son pays et ne reflétait pas la réalité.

Ferdinand a déclaré : « Ils ont essayé de dresser un portrait de lui qui ne correspond pas à la réalité », défendant par la même occasion le professionnalisme du joueur du Real Madrid face au tapage médiatique et affirmant : « Ils ont essayé d’inventer des histoires ».

Ce soutien survient alors que Kroos et Ferdinand s’accordent à dire que Jude Bellingham est un joueur décisif, doté de qualités uniques au milieu de terrain qui lui permettent de faire basculer les matchs et d’apporter une valeur ajoutée que peu de joueurs peuvent offrir.

À ce sujet, Kroos a déclaré : « Je vois en lui des qualités très particulières », une opinion approuvée par Ferdinand et l’ensemble des participants à la table ronde.

Ferdinand a conclu en tracéant la voie à venir : « Il écrira sa propre histoire et se forgera ses propres souvenirs ; il ne nous reste donc plus qu’à observer comment tout cela va évoluer. »