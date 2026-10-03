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Karim Malim
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Cristiano Ronaldo provoque une nouvelle tempête au Portugal

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Un seul « j'aime » a déclenché la crise

Cristiano Ronaldo s'est retrouvé une nouvelle fois au cœur d'une tempête de polémique au sein de la sélection portugaise, après que son interaction avec une publication sur les réseaux sociaux a déclenché une large vague de critiques, dans un contexte de tension croissante autour de son avenir et de son rôle avec le « Brésil de l'Europe ».

Selon le site français « Foot Mercato », la polémique a éclaté après que Ronaldo a « liké » une publication affirmant que « personne ne peut toucher à Cristiano », et ce à la suite de son départ du rassemblement de la sélection portugaise, après la décision de l'entraîneur Jorge Jesus de le laisser sur le banc des remplaçants.

L'interaction du capitaine du Portugal est intervenue à un moment sensible, si bien que ce geste a été largement interprété comme un message indirect concernant sa place au sein de la sélection, en particulier alors que les interrogations se multiplient sur son rôle et sur la manière dont il est utilisé durant la période à venir.

Bien que Ronaldo, âgé de 41 ans, demeure l'un des noms les plus en vue de l'effectif du Portugal, la polémique autour de ses participations et de son rôle technique est devenue plus présente, au moment où la sélection se prépare progressivement à l'après-génération dorée.

Ainsi, un simple « like » sur les réseaux sociaux s'est transformé en un nouveau carburant pour la crise entre Ronaldo et la sélection, alors que les regards se concentrent de plus en plus sur la relation du vétéran avec le staff technique et sur sa place au sein du vestiaire.



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