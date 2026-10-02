« C’était simplement un hommage à un homme dont la carrière en sélection nationale est peut-être terminée après les événements survenus la veille du match. C’est pourquoi je voulais simplement lui rendre encore une fois hommage », a expliqué le joueur de 23 ans après la défaite 4-2 (2-1) contre le Portugal sur TV 2. Cette célébration n’avait « absolument rien de irrespectueux. C’est ma grande idole. »

Höjlund avait égalisé provisoirement à 2-2 à la 58e minute à Copenhague et avait ensuite célébré son but avec l’iconique célébration « Siu » de Ronaldo. Cela a provoqué de grandes discussions et a parfois été interprété publiquement comme une moquerie. Mais l’attaquant du SSC Naples avait déjà répondu à cette accusation en mars 2025, lorsqu’il avait lui aussi célébré son but de la victoire contre les Portugais, qui comptaient encore alors Ronaldo, avec la célébration de CR7.

« J’ai toujours rêvé d’imiter la célébration de Ronaldo, surtout contre lui », avait-il alors raconté : « Ce n’est pas pour me vanter, mais plutôt pour montrer du respect. Je suis un peu un fanboy, si on peut appeler ça comme ça. » Peut-être aussi pour cette raison s’est-il laissé emporter jeudi soir dans une petite altercation avec le sélectionneur du Portugal Jorge Jesus. Höjlund lui a tapoté doucement la poitrine lors de la poignée de main avant de lui lancer un regard extrêmement noir.

Aucun des deux protagonistes ne s’est d’abord exprimé sur cet incident. Ronaldo avait quitté précipitamment la Seleção dans le cadre d’un différend avec Jesus la veille du déplacement à Copenhague et avait donc manqué le duel de Ligue des nations. Sa carrière en équipe nationale semble ainsi terminée. Jesus voulait d’abord se « concentrer » sur le reste de la trêve internationale, selon le sélectionneur. Ensuite, il y aurait le temps d’en parler.