"Cristiano prendra sa retraite...", Georgina Rodriguez balance tout sur Ronaldo

C. Ronaldo

La compagne de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, fait des révélations sur l’avenir de son compagnon.

Âgé de 39 ans, Cristiano Ronaldo continue de prouver au haut niveau même si le capitaine du Portugal a quitté l’Europe pour loger le Golfe, où il évolue avec Al Nassr FC. Mais le jour arrivera et le quintuple Ballon d’Or annoncera sa retraite. Sauf que la question n’est pas d’actualité à ses yeux pour le moment.

Cristiano Ronaldo ne pense pas encore à la retraite

Si son ancien coéquipier Pepe a raccroché ses crampons récemment, Cristiano Ronaldo ne sait pas encore quand est-ce qu’il prendra sa retraite internationale ou encore finir avec sa carrière de footballeur professionnel. D’ailleurs, en août dernier, l’ancien de la Juventus Turin a indiqué qu’il allait maintenir le suspense jusqu’à l’annonce de sa retraite.

« Je suis immensément fier de représenter nos couleurs, c'est un rêve. C'est pourquoi, lorsque je quitterai l'équipe nationale, je ne laisserai personne savoir à l'avance. Ce sera une décision très spontanée de ma part mais qui demande aussi beaucoup de réflexion », avait-il confié dans une interview accordée à NOW. « Ce que je veux, c’est pouvoir aider », ajoutait le Portugais.

Georgina balance sur l’avenir de CR7

Même s’il a fait un Euro compliqué, Cristiano Ronaldo a connu une saison précédente meilleure où il a fini meilleur buteur de la Saudi Pro League. Se voyant encore apte à prouver sur le terrain, le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid ne sait pas encore quand il raccrochera les crampons. Ce mercredi, Netflix a mis en ligne les nouveaux épisodes de la série "Moi, Georgina", dans laquelle la compagne de Ronaldo est revenu sur sa vie difficile à Manchester United. Profitant de l’aubaine, la native de Buenos Aires (Argentine) s’est prononcée sur l’avenir de son compagnon, notamment la retraite de CR7.

« Quand Cris m’a dit qu’il allait jouer pour Al-Nassr, j’ai été très soulagée, car je mourais d’envie de quitter Manchester. Je savais que de grandes choses nous attendaient et on était tous super motivés. J’étais très heureuse de m’installer en Arabie saoudite », a-t-elle lancé, avant d’évoquer l’avenir de l’ancien de la Maison Blanche.

« C’est incroyable encore aujourd’hui, de voir comment le football le motive toujours autant que le jour où je l’ai rencontré. Il donnera toujours tout. Quand on me demande quand Cristiano prendra sa retraite, je me dis qu’il pourrait prendre sa retraite à 50 ans », a ajouté Georgina. Aimant les records, Cristiano Ronaldo pourrait aller au-delà des 41 ans de Pepe en sélection. Il fêtera ses 30 ans en février 2025.