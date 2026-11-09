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L’entraîneur de l’Inter, Cristian Chivu, s’est dit fier de la capacité de son équipe à résister après sa nette victoire 2-0 contre Côme à San Siro. Le technicien de l’Inter a reconnu être soulagé d’avoir traversé un calendrier éprouvant, avec neuf matches disputés en seulement 27 jours.

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Tenir face à un calendrier implacable

Chivu a dressé un bilan sans détour de l’état physique de son équipe après une série de matches éprouvante. L’Inter a décroché trois points précieux dimanche, restant ainsi dans la course en tête du classement de Serie A. Ce résultat a apporté un soulagement bienvenu à un effectif poussé dans ses derniers retranchements au cours du mois écoulé. L’entraîneur a reconnu que, si le niveau de performance avait fluctué, l’objectif premier était simplement de traverser ce marathon tout en restant compétitif dans toutes les compétitions.

Revenant sur cette période éprouvante, Chivu a souligné l’enchaînement des matches subi par ses joueurs. « Je commencerais par rappeler que nous avons disputé neuf matches en 27 jours, ce qui nous a demandé beaucoup d’énergie et s’est accompagné de nombreux hauts et bas. Nous voulons toujours essayer de progresser, mais il faut parfois ravaler sa fierté, travailler dur et préparer les prochains matches avec le bon état d’esprit », a-t-il expliqué à Sky Sport Italia.

La discipline tactique assure la victoire

La victoire contre Como s’est construite sur un départ fulgurant, l’Inter prenant rapidement une avance confortable. Sa précision dans le dernier tiers du terrain lui a permis de dicter le rythme, puis de réduire progressivement l’intensité de la rencontre. Chivu s’est particulièrement réjoui de la manière dont ses joueurs ont appliqué ses consignes tactiques dès le coup d’envoi à San Siro.

« Aujourd’hui, nous avons haussé le rythme et l’intensité, et notre préparation nous a été utile sur le plan de la qualité et du pressing. Nous avons joué en équipe. Nous avons été bons en première période à tous les niveaux, puis il faut parfois savoir gérer d’autres moments du match. Je félicite les garçons, qui ont été formidables aujourd’hui », a ajouté Chivu.

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Tourner la page de la déception du derby

Pour l’Inter, cette victoire permettait aussi de chasser le souvenir douloureux de la défaite dans le derby de Milan. Réagir après un revers aussi marquant était essentiel pour préserver le moral du vestiaire. Chivu a insisté sur le fait qu’un club aux ambitions aussi élevées que celles de l’Inter cette saison ne pouvait pas s’attarder sur ses échecs passés.

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« Il y a toujours une marge de progression. On ne peut pas toujours tout avoir et être parfait à chaque fois. Il faut accepter que la saison est longue et qu’il y a énormément de matches », a-t-il déclaré. L’entraîneur a salué la force mentale de ses joueurs : « Nous avons perdu le derby, mais nous devions aller de l’avant. Nous devons tous tirer dans le même sens et poursuivre notre chemin dans cette saison importante et ambitieuse. »

Une défense portée par l’effort collectif

Sur le plan défensif, l’Inter est resté solide et a neutralisé une équipe de Como qui a montré par moments ses qualités offensives cette saison. Chivu a attribué à ses attaquants le mérite d’avoir lancé le travail défensif, facilitant considérablement la tâche de la ligne de quatre défenseurs. En coupant rapidement les circuits de passe, l’Inter a empêché son adversaire d’installer durablement son jeu.

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« Tout commence avec les attaquants. Ils sont restés concentrés et leur ont pris le ballon, en arrivant au bon endroit au bon moment grâce à leur pressing. Nous savions qu’il fallait rester compacts pour couper les lignes de passe. Nous savions que Como préfère attaquer plutôt que défendre. Nous avons su exploiter ce que prévoyait notre plan de jeu », a conclu Chivu.