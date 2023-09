Depuis le début de la semaine dernière, l’Olympique de Marseille fait face à une crise, qui a conduit au départ de son entraîneur Marcelino.

La situation actuelle de l’Olympique de Marseille n’est le rêve d’aucun club du championnat de France ou d’ailleurs. La formation du Sud de la France fait face à un problème avec ses supporters, qui ne voudraient plus la tête des dirigeants en place.

Longoria poussé vers la sortie, Marcelino montre l’exemple

Au lendemain du match nul décevant contre Toulouse FC lors de la cinquième journée de Ligue 1, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont effectué une réunion avec les groupes de supporters du club. Ces derniers, furieux, n’admettent pas les performances de leur équipe de cœur, qui peine à livrer des rencontres satisfaisantes. En effet, ils réclament la démission de Pablo Longoria, président du club, et pointent du doigt le système mis en place par l’entraîneur Marcelino.

Mais le président de l’OM, malgré les menaces des supporters, a fait savoir qu’il ne quittera pas son poste du président de la formation phocéenne. Mais Marcelino, lui, a démissionné de son poste d’entraîneur de l’OM peu avant le déplacement à Amsterdam dans le cadre de la première journée de Ligue Europa.

Mathieu Valbuena ne voit pas le mal de ne pas bien jouer

Alors que l’Olympique de Marseille a réussi à arracher le match nul lors du match contre l’Ajax en Ligue Europa avec Jacques Abardonado comme entraîneur intérimaire sur le banc technique, ce dernier a été impuissant contre le PSG lors du Classique de la sixième journée en championnat. Une cuisante défaite de 4-0 a sanctionné la partie. Ce qui a multiplié les pistes pour la succession de Marcelino.

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille et de l’Olympique Lyonnais, Mathieu Valbuena s’est prononcé sur la pression sur les dirigeants et les joueurs de l’OM. Actuellement milieu offensif d’Apollon Limassol, l’international français (52 sélections, 8 buts) explique dans un entretien vidéo avec le FC Marseille sur X (anciennement Twitter) avoir bien connu bien des crises dans ses clubs respectifs. A l’en croire, la période actuelle du club phocéen ne doit pas empêcher les joueurs d’être performants.

"On est dans une crise à l'OM et il y en aura encore. T'es à l'Olympique de Marseille, c'est comme ça ! J'ai eu une crise alors qu'on était en 1/4 de finale de LDC contre le Bayern (défaites aller 0-2 et retour 2-0, ndlr), donc je sais de quoi je parle. Ce blason représente beaucoup plus que le football, tu dois t'imprégner de ça, il y a de la qualité dans cet effectif, mais faut se rendre compte qu'ici tu as de la pression et aussi des devoirs", a-t-il déclaré.