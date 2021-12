Covid-19 : Jürgen Klopp contre l'arrêt de la Premier League

Jürgen Klopp a souvent pesté contre le fait que le calendrier soit trop chargé dans le football moderne ces derniers mois. Il faut dire que l'entraîneur allemand, à la tête de Liverpool, a parfois été confronté à de drôles de cas en raison du calendrier surchargé comme la fois où il a dû laisser les jeunes jouer en Carabao Cup car il devait aligner une autre équipe le même jour lors de la Coupe du monde des clubs. Et Jürgen Klopp reste sur sa ligne de conduite même lorsqu'il s'agit de vivre avec le Covid.

"Salah est au niveau de Messi et Lewandowski", selon un ancien joueur de Liverpool

Avec l'arrivée du variant Omicron, le nombre de joueurs et de clubs touchés par le Covid-19 ne cesse d'augmenter. Certains matches ont déjà été reportés ces dernières semaines dont ceux de Tottenham et Manchester United, tandis que cinq des dix rencontres du week-end sont d'ores et déjà reportées. Lundi, les clubs de Premier League vont se réunir pour décider de la marche à suivre dans les prochaines semaines. Mais pour Jürgen Klopp, l'option d'interrompre la saison qui a été évoqué Outre-Manche n'est pas la bonne à suivre.

"J'ai du mal à voir l'intérêt d'arrêter le championnat"

"Je ne suis pas contre le fait d'arrêter le championnat. J'ai du mal à voir l'intérêt de faire cela. Entre arrêter le championnat et continuer comme ça, il y a différentes étapes dont nous pouvons parler. Arrêter pendant une ou deux semaines représenterait jusqu'à six matches. Quand allons-nous les jouer ? Peut-être qu'à un moment donné, cette décision ne nous appartiendra plus, et que quelqu'un d'autre décidera d'arrêter le championnat", a expliqué le technicien allemand en conférence de presse ce vendredi.

Liverpool : facile de marquer sur pénalty ? Klopp répond !

"Mais tant que c'est nous, posons-nous la question : Quand va-t-on jouer les matches ? L'autre option est de continuer à jouer, ce qui est très difficile, presque impossible, a-t-il poursuivi. Nous avons des groupes réduits, parce que des joueurs ont été atteints par le virus. Espérons que l'on réussira à briser cette chaîne (de contamination) d'une manière ou d'une autre. Mais une interruption du championnat est peu probable", a ajouté Jürgen Klopp.

Liverpool touché par le Covid-19 également

L'article continue ci-dessous

L'entraîneur de Liverpool connaît la réalité du calendrier. Interrompre la saison quelques semaines reviendrait à rapprocher les matches ensuite, ce qui sera compliqué pour les clubs européens. D'autant plus qu'en cette année 2022, la saison ne pourra pas se finir plus tard comme en 2020, puisqu'avec la Coupe du monde au Qatar au mois de novembre, le calendrier est d'ores et déjà assez serré pour les clubs européens.

Liverpool a également été touché par le Covid-19 cette semaine avec les tests positifs de Virgil Van Dijk, Fabinho et Curtis Jones, ce dernier étant blessé. Les Reds vont donc devoir faire sans deux joueurs majeurs ce qui renforce la prise de parole de Jürgen Klopp et illustre qu'il ne pense pas de manière égoïste. La poursuite des rencontres de Premier League ne profitera pas forcément à Liverpool qui est aussi touché par le virus, mais malgré tout, le technicien allemand considère que le football doit continuer et que le Boxing Day, période très attendu en Angleterre, doit avoir lieu.