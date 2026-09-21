Courtois ne se cache pas : le gardien du Real Madrid affronte seul la colère des supporters

Lors d'une nuit où le Real Madrid s'est incliné face à son rival de l'Atlético Madrid, et où la plupart des joueurs de l'équipe ont disparu de la scène, Thibaut Courtois a choisi de faire exactement le contraire : il s'est illustré sur le terrain, a parlé en dehors, et s'est présenté devant les supporters de son club au moment où les autres préféraient le silence.

Le gardien belge a poursuivi son éclatante performance, après avoir été le meilleur joueur du Real Madrid lors de la défaite 2-1 contre l'Atlético Madrid, dans le derby de la capitale.

Courtois a obtenu une note de 8,6 sur le site « Sofascore », devenant ainsi le meilleur joueur du Real Madrid et de l'ensemble de la rencontre, après avoir sauvé son équipe sur des occasions dangereuses et maintenu sa présence malgré l'effondrement de l'équipe pendant de larges portions du match.

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Mais la prestation de Courtois ne s'est pas arrêtée aux limites du terrain. Alors que les joueurs du Real Madrid se sont abstenus de s'exprimer devant les médias en zone mixte, sur les instructions du club, et qu'aucun d'entre eux n'a publié de message sur les réseaux sociaux après la défaite, Courtois a fait exception.

Le gardien belge s'est tourné vers les supporters du Real Madrid présents au stade Wanda Metropolitano, tenant à les saluer et à les applaudir, avant d'embrasser l'écusson du club, dans une scène reflétant son attachement à l'équipe et sa tristesse face à la situation qu'elle traverse.

Un seul message après la chute

Courtois ne s'est pas contenté de cela : il a été le seul joueur du Real Madrid à adresser un message aux supporters après la défaite. Il a écrit sur ses comptes de réseaux sociaux : « Les évidences nous ont déçus, mais ce qui est entre nos mains, c'est de nous améliorer pour ne pas perdre davantage de points. Hala Madrid. »

Un message survenu à un moment difficile, après que le Real Madrid a subi sa défaite face à son rival dans le derby, faisant croître la pression sur l'équipe. Et Courtois n'était pas seulement présent par son message personnel, son nom est également apparu dans une autre interaction avec le club.

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En effet, selon «AS» le quotidien espagnol, le gardien belge a été, aux côtés de Denzel Dumfries, le seul joueur à avoir aimé la publication du Real Madrid sur « Instagram », laquelle comprenait un compte rendu du match dans lequel le club évoquait les erreurs d'arbitrage qui, selon lui, ont influencé le derby. Le titre de la publication était sans équivoque : « Un mauvais arbitrage décide du derby. »

Ainsi, Courtois est sorti de la nuit du derby avec une image différente de celle de la plupart de ses coéquipiers : il a été le meilleur sur la pelouse, le plus présent en dehors, et le joueur qui a choisi d'affronter les supporters plutôt que de se cacher derrière le silence de l'équipe.