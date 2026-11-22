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Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid, a salué le potentiel de son coéquipier Carlos Espí. Selon lui, la présence du jeune attaquant dans la surface offre à l'équipe des solutions offensives différentes et aide les autres joueurs à se déplacer et à se créer des occasions.

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Le portier merengue s'est exprimé après la victoire riche en suspense obtenue face au Celta de Vigo (2-1), samedi, lors de la 13e journée de Liga.

Courtois est revenu sur les raisons de l'influence d'Espí dans les moments décisifs, lui qui a inscrit le but de la victoire contre le Celta de Vigo à la 85e minute : « Il a de la présence et de la puissance physique, et il sait où il doit se placer dans la surface. C'est un attaquant né. »

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Le gardien belge a ajouté : « Mbappé et les autres attaquants ont davantage tendance à se décaler sur les côtés, alors que Carlos nous apporte une vraie présence dans la surface et permet aux autres joueurs de se déplacer autour de lui. »

Courtois a également détaillé le but de la victoire : Espí s'est élevé sur un centre de Vinícius Júnior, mais le gardien du Celta, Ionuț Radu, a repoussé sa première tentative, avant que l'attaquant ne suive le ballon renvoyé pour le pousser au fond des filets.

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« Cette fois, il y a eu un superbe centre de Vini et une très belle tête. Après l'arrêt du gardien, le ballon lui est revenu dans les pieds et il a marqué », a raconté Courtois.

Le gardien du Real Madrid s'est réjoui des prestations du jeune attaquant, d'autant plus qu'il peine à obtenir un temps de jeu régulier, Kylian Mbappé étant le premier choix au poste d'avant-centre.

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« Je suis très content pour lui. Même si Mbappé est l'attaquant titulaire et que Carlos ne joue pas beaucoup, il saisit chaque occasion qui lui est donnée, et c'est très important », a-t-il poursuivi.

Les éloges de Courtois ne se sont pas limités à Espí : il a aussi évoqué le niveau affiché par Jude Bellingham, auteur de l'égalisation pour le Real Madrid à la 66e minute, qui porte ainsi son total à 6 buts toutes compétitions confondues cette saison.

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À propos du milieu anglais, il a déclaré : « Jude est en grande forme et apporte énormément à l'équipe. Il a une grande force pour conserver le ballon, se projeter avec, avancer et frapper. Il réalise une superbe saison, qu'il a parfaitement commencée, et nous devons continuer à travailler de cette manière. »

Le Real Madrid avait souffert en première période face au Celta de Vigo, après avoir encaissé un but précoce signé Pablo Durán à la 6e minute.

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Mbappé a en outre manqué un penalty à la 39e minute, avant que l'équipe ne revienne en seconde période grâce au but de Bellingham, puis qu'Espí ne fasse la différence.

La rencontre a également été marquée par le brio de Courtois lui-même, auteur de deux arrêts sur des tentatives dangereuses du Celta de Vigo, dont l'une environ une demi-minute avant l'égalisation, ce qui a permis au Real Madrid de rester dans le match et de se donner une chance de revenir.

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Grâce à ce succès, le Real Madrid enchaîne une neuvième victoire consécutive toutes compétitions confondues et porte son total à 33 points, à égalité avec le FC Barcelone en tête de la Liga. Le club catalan compte toutefois un match en moins et affronte Villarreal ce dimanche, dans le cadre de la 13e journée.