« Courtois brise le silence » : un message surprenant du Belge après le choc du derby

Les joueurs du Real Madrid ont imposé un black-out médiatique après la défaite face à l'Atlético Madrid sur le score de 2-1 dans le derby de la capitale, tous les joueurs ayant décidé de ne faire aucune déclaration aux médias à l'issue de la rencontre, dans un climat de grande colère au sein de l'équipe à l'égard des décisions arbitrales prises lors du match.

Les médias espagnols avaient indiqué que le Real Madrid avait préféré ne pas exposer ses joueurs devant les médias, de crainte que leurs déclarations empreintes de colère n'entraînent d'éventuelles sanctions en raison de leurs critiques à l'encontre de l'arbitre et de l'équipe chargée de la technologie vidéo, d'autant que la tension au sein du vestiaire était manifeste après le coup de sifflet final.

Malgré ce silence collectif, Thibaut Courtois a tenu à exprimer sa position via son compte Instagram, où il a publié plusieurs photos du match, accompagnées d'un commentaire dans lequel il déclare : « Nous sommes déçus après cette défaite dans le derby, mais il nous reste encore beaucoup à améliorer, et nous devons rectifier le tir pour ne pas perdre davantage de points. Hala Madrid. »

Courtois n'a pas évoqué directement dans son message les situations arbitrales qui ont provoqué la colère des joueurs du Real Madrid, mais il a choisi de faire état de la déception liée au résultat du match, tout en insistant sur la nécessité de progresser et de ne pas laisser filer davantage de points.

Le Real Madrid avait quitté le Wanda Metropolitano furieux des décisions arbitrales, à un moment où le club a choisi de tenir ses joueurs à l'écart des déclarations médiatiques, afin d'éviter toute réaction susceptible d'aggraver la crise ou d'exposer l'équipe à des sanctions supplémentaires.