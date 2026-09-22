« Courez et battez-vous » : une statistique effrayante révèle la contradiction de Mourinho

Des statistiques ont mis en évidence un problème physique manifeste dont souffre le Real Madrid cette saison, le club se retrouvant en tête de la liste des équipes de la Liga espagnole parcourant le moins de distance par match, sur les sept premières journées de la compétition.

Selon les données du site « Sofascore », relayées par le quotidien « As », les joueurs du Real Madrid parcourent en moyenne 96,5 kilomètres par match, soit la valeur la plus basse parmi toutes les équipes de la Liga, tandis que le Barça, en tête du classement, devance le club merengue avec un écart important dans ce domaine.

Ces chiffres rappellent les propos, attribués par le quotidien « As » à un message adressé par José Mourinho à Florentino Pérez au moment où il prenait les rênes du Real Madrid, dans lequel il évoquait l'état d'esprit qu'il cherchait à ancrer au sein de l'équipe, déclarant : « Courez et battez-vous ».

Cependant, les moyennes actuelles ne reflètent pas la première partie de ce message, puisque le Real Madrid occupe la dernière place au classement des distances parcourues, tandis que les clubs d'Alavés, de l'Espanyol, de Barcelone et de Séville s'en rapprochent dans ce classement.

À l'inverse, le Barça se classe cinquième parmi les équipes de la Liga qui parcourent le plus de distance, avec une moyenne d'environ 104,6 kilomètres par match, soit un écart proche de 8,1 kilomètres par rapport au Real Madrid à chaque rencontre.

Cette statistique revêt une importance particulière au vu du début de saison difficile du club merengue, qui accuse un retard de six points sur le Barça, leader, ajoutant un nouveau facteur physique aux points d'interrogation entourant le niveau du Real Madrid sous la houlette de Mourinho.