Coupe du Roi - Le Barça ira à Bilbao, le Real recevra la Sociedad

Le tirage au sort des 1/4 de la Coupe du Roi effectué ce vendredi a réservé plusieurs affiches. Les rencontres se tiendront les 4, 5 et 6 février.

Alors que les huitièmes de finale se tenaient cette semaine, avec la qualification de la plupart des favoris encore lice exception faite de Séville éliminé par Mirandès (3-1), le tirage au sort des quarts de finale de la s'est déroulé ce vendredi de l'autre côté des Pyrénées.

Le Barça de Quique Setien, large vainqueur de Leganés (5-0), a hérité d'une rencontre loin d'être facile avec un déplacement à San Mamès pour y défier un Athltic Bilbao qui l'avait battu lors de la première journée de championnat en août dernier (1-0).

De son côté, le recevra la , tandis que Valence poursuivra la défense de son titre à Grenade. Enfin, le petit poucet Mirandès (D2) tentera de faire tomber une nouvelle équipe de première division avec .

À noter que depuis cette saison, les rencontres se jouent en un seul match et non plus en aller-retour comme c'était le cas par le passé.

Toutes les affiches des quarts de finale

Bilbao-Barcelone

Real Madrid-Real Sociedad

Grenade-Valence

Mirandès (D2)-Villarreal