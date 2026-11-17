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La star de l’Atlético de Madrid est désormais toute proche de manquer la rencontre face à Barcelone, prévue le 2 décembre prochain en Liga.

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Selon le quotidien « Marca », la participation d’Ademola Lookman au match entre l’Atlético de Madrid et Barcelone, le 2 décembre prochain, est très incertaine.

Blessé vendredi dernier sous le maillot de la sélection nigériane, il était attendu à Madrid par l’Atlético, qui voulait s’assurer que la légère entorse du genou diagnostiquée par la Fédération nigériane n’était pas grave. Mais après des examens complémentaires menés par le staff médical du club, les tests ont révélé une blessure plus sérieuse, bien que de gravité modérée.

Dès lors, le délai pour qu’il se rétablisse et fasse son retour face au leader de la Liga est jugé très serré.

Une inquiétude justifiée

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L’inquiétude qui régnait à l’Atlético de Madrid depuis que l’ailier avait dû quitter le match de sa sélection face à la Tanzanie, vendredi dernier, en raison d’une blessure au genou gauche, était justifiée.

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Il fallait s’assurer que la blessure n’était pas grave. Des efforts ont donc été déployés pour accélérer son retour en Espagne, ce qui s’est avéré compliqué. À son arrivée au centre d’entraînement d’El Cerro, peu après 13 heures ce mardi, Lookman a ainsi passé des examens afin de déterminer précisément l’étendue de la blessure.

Lookman absent pour au moins trois matchs

À l’issue de l’examen, l’Atlético de Madrid a regretté que la blessure du joueur soit plus grave que ce que l’on pensait initialement, ce qui signifie que la durée de son indisponibilité dépend désormais de l’évolution de son état.

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Il manquera de toute évidence le match de dimanche contre Getafe et la rencontre de Ligue des champions de mardi face à Viking, et il paraît très peu probable qu’il soit prêt pour affronter Elche le samedi 28 novembre.

En réalité, même son rétablissement à temps pour le match contre Barcelone, le mercredi 2 décembre, n’est pas garanti, bien que ce soit actuellement l’objectif principal de Lookman.

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Un scénario bien différent pour Lookman

Cette trêve internationale devait être une occasion en or pour Lookman de retrouver son niveau après des semaines très difficiles avec l’Atlético de Madrid. Le Nigérian n’a pas seulement perdu sa place dans le onze de départ, il n’est même pas entré en jeu face à Barcelone, un message clair de l’entraîneur Diego Simeone, signe qu’il n’est pas au mieux de sa forme.

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Simeone a reconnu que le joueur n’était pas au sommet de sa forme, et Lookman avait exprimé son envie de rejoindre sa sélection, dans l’espoir de retrouver confiance et de marquer des buts. Mais jusqu’ici, il n’en a retiré que davantage d’inquiétudes et une blessure.

Alors qu’il cherchait à retrouver son éclat et sa confiance, le Nigérian Ademola Lookman a subi un nouveau coup dur, victime d’une blessure soudaine lors du match de sa sélection face à la Tanzanie, en qualifications de la Coupe d’Afrique des nations 2027.

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L’attaquant de l’Atlético de Madrid a dû quitter la pelouse avant la fin de la première période après avoir ressenti de soudaines douleurs, une scène qui a inquiété à la fois le staff technique de la sélection nigériane et les supporters de l’Atlético de Madrid.