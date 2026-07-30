Coup dur pour Mourinho : une star du Real Madrid absente pour le début de la saison

Le Real Madrid a encaissé un coup dur précoce durant la période de préparation de la nouvelle saison, après que le club a annoncé la blessure de son défenseur Raul Asencio, qui l'éloignera des terrains pour plusieurs semaines, faisant de lui le premier blessé de l'ère de l'entraîneur portugais José Mourinho.

Le Real Madrid a précisé, dans un communiqué officiel, que les examens médicaux que le joueur a subis ont révélé une blessure au muscle droit fémoral de la jambe droite, en indiquant que son retour sera déterminé en fonction de l'évolution de son état et de sa réponse au traitement.

Le communiqué indique : « Après les examens réalisés par les services médicaux du Real Madrid sur notre joueur Raul Asencio, une lésion musculaire au muscle droit fémoral de la jambe droite a été diagnostiquée, et son état est sous surveillance. »

Selon le journal espagnol « Marca », le jeune défenseur devrait manquer les terrains pour une période comprise entre 4 et 6 semaines, ce qui signifie son absence sur le reste des matchs de la période de préparation, ainsi qu'un amenuisement de ses chances de participer au coup d'envoi des compétitions de la Liga espagnole.

Asencio avait pris part à la première mi-temps du match amical qui a opposé le Real Madrid à Leganés, mardi dernier, dans la ville de Valdebebas, avant de se blesser.

Cette blessure survient au moment où des rapports indiquent que le joueur figure sur la liste des candidats au départ du Real Madrid durant le mercato estival, notamment après le recrutement par le club du défenseur français Ibrahima Konaté dans le cadre d'un transfert libre à l'issue de son contrat avec Liverpool.

Bien que la blessure ne soit pas considérée comme grave, elle pourrait retarder le règlement de l'avenir du joueur dans les semaines à venir, en attendant son rétablissement complet et son retour aux entraînements.

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