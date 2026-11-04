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imago-sport-1085514233.jpgANP
Falko Blöding
Traduit par

Coup dur pour le BVB ! Serhou Guirassy doit être remplacé prématurément face au Betis

Ligue des Champions
Borussia Dortmund vs Bétis Séville
Borussia Dortmund
Bétis Séville
S. Guirassy

La malchance liée aux blessures continue de poursuivre le BVB cette saison : son attaquant vedette Serhou Guirassy a dû être remplacé au milieu de la première période du match de Ligue des champions contre le Betis en raison de problèmes physiques.

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À la 34e minute, le milieu de terrain Konstantinos Karetsas est entré en jeu à la place de Guirassy. Le Grec évoluait légèrement derrière Fabio Silva, désormais seul attaquant de pointe du Borussia Dortmund.

La blessure de Guirassy semblait remonter à une action survenue dès la troisième minute : dans la surface des six mètres, il avait glissé en manquant de peu le ballon sur un centre de Julian Ryerson venu de la droite, avant de heurter malencontreusement le premier poteau.

Il a d’abord continué à jouer sans paraître gêné, mais ses douleurs se sont accentuées au fil du match. Après près d’une demi-heure, Guirassy s’est touché la cuisse et a signalé qu’il avait un problème.

Plusieurs minutes se sont toutefois écoulées entre ce premier signal et sa sortie : Konstantinos Karetsas avait déjà retiré sa chasuble d’échauffement lorsque Kovac a appelé à patienter, espérant que Guirassy pourrait finalement continuer. Après une concertation au bord du terrain et une tentative de Guirassy pour poursuivre, il a néanmoins dû quitter la pelouse. Karetsas l’a remplacé alors que le score était de 0-0.

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Combien de buts Serhou Guirassy a-t-il marqués pour le BVB cette saison ?

Pour le BVB, qui avait récolté six points après trois matchs de Ligue des champions, la blessure de Guirassy signifie la perte de son meilleur buteur : l’ancien joueur de Stuttgart, âgé de 30 ans, compte déjà huit buts en 14 matchs officiels cette saison, auxquels s’ajoutent deux passes décisives. Son bilan est particulièrement impressionnant en Ligue des champions, où il avait marqué quatre fois lors des trois premières journées.

Borussia Dortmund v Real Betis Balompie - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Guirassy rejoint ainsi une liste déjà longue de joueurs de Dortmund qui ont dû être remplacés cette saison en raison de blessures, parfois graves. Ce fut notamment le cas de Karetsas, de son compatriote Giannis Konstantelias et du défenseur Filippo Mane.

Face au Betis, le BVB a également dû se passer au dernier moment du milieu de terrain Marcel Sabitzer, indisponible pour cause de maladie. Avant la dernière trêve internationale de l’année, l’équipe de Kovac affrontera encore le promu SV Elversberg en Bundesliga samedi après-midi.

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