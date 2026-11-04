Le milieu de terrain Konstantinos Karetsas est entré à la place de Guirassy à la 34e minute. Le Grec a évolué légèrement en retrait de Fabio Silva, désormais seul en pointe pour le Borussia Dortmund.

La blessure de Guirassy semblait remonter à une action survenue dès la troisième minute : à la réception d’un centre de Julian Ryerson venu de la droite, il avait glissé et manqué le ballon de peu dans la surface de but, avant de heurter malencontreusement le premier poteau.

Il a d’abord semblé poursuivre la rencontre sans être gêné, mais la douleur s’est accentuée au fil des minutes. Après près d’une demi-heure de jeu, Guirassy s’est touché la cuisse et a signalé sa gêne.

Plusieurs minutes se sont toutefois écoulées entre ce premier signe et sa sortie : Konstantinos Karetsas avait déjà retiré sa chasuble d’échauffement lorsque Kovac lui a demandé de patienter, espérant que Guirassy pourrait finalement continuer. Après une discussion au bord du terrain et une tentative de Guirassy de reprendre le jeu, il a finalement dû céder sa place à Karetsas, alors que le score était de 0-0.

Combien de temps Serhou Guirassy sera-t-il absent avec le BVB ? Niko Kovac se veut prudemment rassurant

La gravité de la blessure de Guirassy reste inconnue et aucun diagnostic n’a encore été établi. Après la victoire 2-1, l’entraîneur du BVB Niko Kovac s’est toutefois montré prudemment rassurant, estimant que son attaquant ne serait pas absent longtemps : « Il a ressenti quelque chose à la cuisse. Il faut maintenant voir ce que c’est et si c’est plus qu’une éventuelle élongation, ce que je ne crois pas vraiment », a déclaré Kovac au micro de DAZN.

Selon Kovac, Dortmund ne voulait en tout cas pas prendre le risque de laisser Guirassy sur le terrain malgré sa gêne. Si l’attaquant n’est pas disponible samedi pour le prochain match de Bundesliga contre le SV Elversberg, « nous espérons bien sûr qu’il sera de retour après la trêve internationale », a ajouté l’entraîneur de Dortmund.

Combien de buts Serhou Guirassy a-t-il marqués pour le BVB cette saison ?

Pour le BVB, qui compte désormais neuf points après quatre matches de Ligue des champions, une longue absence de Guirassy signifierait la perte de son meilleur buteur : l’ancien joueur de Stuttgart, âgé de 30 ans, a déjà inscrit huit buts en 14 matches officiels cette saison et délivré deux passes décisives. Son bilan est particulièrement impressionnant en Ligue des champions, où il avait marqué quatre fois lors des trois premières journées.

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Mercredi soir, Guirassy est venu allonger une liste déjà bien fournie de joueurs de Dortmund contraints de quitter le terrain sur blessure cette saison, parfois pour des blessures graves. Karetsas, son compatriote Giannis Konstantelias et le défenseur Filippo Mane en font notamment partie.

Face au Betis, le BVB avait déjà dû se passer du milieu de terrain Marcel Sabitzer au dernier moment, celui-ci étant indisponible pour cause de maladie. Karetsas s’est quant à lui révélé être un bon remplaçant pour Guirassy : c’est le Grec qui a inscrit le but de la victoire 2-1 à la 72e minute. Fabio Silva avait auparavant donné l’avantage aux locaux au début de la seconde période (49e), avant qu’Aitor Ruibal n’égalise provisoirement pour le Betis à la 67e minute.