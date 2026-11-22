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Iturralde González, expert en arbitrage pour le quotidien « AS » et la radio « Cadena SER », a dévoilé la sanction attendue pour le joueur du FC Barcelone Fermín López, lors du match face à Villarreal.

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Fermín a reçu un carton rouge après avoir protesté avec colère contre une décision arbitrale en seconde période, avant de quitter la pelouse sans que l'arbitre ait pu lui présenter le carton rouge.

Dans son rapport, l'arbitre de la rencontre, Hernández Hernández, a précisé avoir adressé un carton rouge à Fermín à la 74e minute pour avoir contesté auprès du quatrième arbitre, après s'être levé du banc des remplaçants et s'être dirigé vers lui en répétant à voix haute : « Ne te fous pas de moi ».

L'arbitre a ajouté dans son rapport : « J'ai également constaté que le joueur a quitté le terrain en direction des vestiaires avant que je puisse lui présenter le carton rouge ».

Selon Iturralde González, Fermín devrait écoper de deux matchs de suspension pour ses protestations depuis le banc des remplaçants.

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Il manquerait ainsi les rencontres face au Deportivo La Corogne au stade du Riazor et face à l'Atlético de Madrid au Camp Nou.

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L'absence de Fermín pour le choc contre l'Atlético de Madrid (si elle se confirme) serait un coup dur pour le Barça, qui compte mobiliser toutes ses armes pour remporter cette affiche très attendue.

Quoi qu'il en soit, le FC Barcelone fera appel de ce carton rouge, qu'il juge injuste, estimant qu'il ne s'agit que d'une simple protestation relevant de ce que l'on voit habituellement dans tous les matchs et qui ne justifie aucune sanction.

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Malgré tout, Fermín devrait très probablement manquer le match face au Deportivo, et le club s'efforcera de le rendre disponible pour la rencontre contre l'Atlético de Madrid.

La colère de Flick

L'entraîneur du FC Barcelone, Hans Flick, est revenu sur l'incident après la rencontre, assurant qu'il ne savait pas précisément ce qui s'était passé entre Fermín et le quatrième arbitre, car il n'avait pas entendu les propos du milieu de terrain, tout en soulignant que l'arbitre avait les yeux rivés sur le banc barcelonais.

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Il a ajouté que, lorsqu'il s'est approché de lui pour obtenir une explication sur le carton rouge, il a eu la surprise de recevoir à son tour un carton jaune, une situation qui a accentué sa colère envers les décisions arbitrales de la rencontre.

Le technicien allemand n'a pas caché son mécontentement à l'égard de l'arbitre Hernández Hernández, laissant entendre que ce n'était pas la première fois que cela se produisait avec lui : « C'est toujours la même chose avec cet arbitre », a-t-il lâché, en référence à ses griefs accumulés contre ses décisions.

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Ses critiques ont également porté sur d'autres situations du match, estimant que Lamine Yamal avait subi des fautes évidentes non sifflées par l'arbitre, tout en demandant à ses joueurs d'accepter les décisions et de se concentrer sur leur performance sur le terrain.

Malgré la polémique autour de l'expulsion de Fermín, Flick a tenu à saluer la réaction de ses joueurs et leur capacité à surmonter un début de match compliqué, le Barça ayant été mené de deux buts dès les sept premières minutes avant de retrouver son équilibre et de renverser la situation.

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Il a estimé que son équipe avait livré une prestation bien meilleure en seconde période, avec une organisation et des mouvements offensifs améliorés, ce qui lui a permis de revenir dans le match et de s'imposer, malgré la pression imposée par le scénario de la rencontre.