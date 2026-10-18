L’Eintracht l’a annoncé dimanche soir. Le club a ainsi accédé à la demande de Markus Krösche d’être immédiatement relevé de ses fonctions. Son contrat, qui court jusqu’au 30 juin 2028, reste en vigueur sous une forme adaptée.

Cette décision a été précédée « ces dernières semaines, de discussions constructives, ouvertes et empreintes de confiance entre Markus Krösche et le président du conseil de surveillance Mathias Beck sur la situation sportive actuelle et l’avenir de l’Eintracht Francfort, ainsi que sur la poursuite de leur collaboration », précise un communiqué.

Lors de la réunion extraordinaire du conseil de surveillance, dimanche, Axel Hellmann, jusqu’alors porte-parole du directoire, a également été nommé président du directoire. Hellmann en est membre depuis 2012. Son contrat court jusqu’au 30 juin 2031.

Pourquoi Markus Krösche a-t-il été critiqué à Francfort ?

« Les dernières années à l’Eintracht Francfort ont été pour moi une période exceptionnelle, intense et inoubliable », a déclaré Krösche. « Ces derniers mois, j’ai beaucoup réfléchi à ma situation personnelle et à mon avenir professionnel. Après plus de cinq années très réussies, mais aussi très exigeantes, dans ce grand club, j’ai depuis quelque temps le sentiment d’avoir besoin d’un changement, et qu’un nouvel élan pourrait peut-être aussi aider l’Eintracht. »

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Krösche avait pris ses fonctions à Francfort à l’été 2021. Sous sa direction, les Hessois ont remporté la Ligue Europa en 2022.

Le directeur sportif avait été critiqué en début de saison, notamment pour le recrutement de l’entraîneur Albert Riera, considéré comme une grave erreur. Le faible rapport qualité-prix de l’effectif lors de la saison passée lui avait également été reproché. Le mercato estival laborieux avait lui aussi suscité des remous, tout comme un achat immobilier en Croatie.