Le Barça est parvenu à un accord avec Manchester City pour boucler le transfert de Rodri, sacré Ballon d'Or 2024 après avoir devancé dans les derniers instants Vinicius Junior, la star du Real Madrid.

Le journal « Sport » rapporte que Rodri deviendra le deuxième joueur couronné du Ballon d'Or à rejoindre les rangs du Barça dans toute l'histoire du club, après le recrutement de Johan Cruyff en 1973.

Rodri aspire par ailleurs à décrocher de nouveau le Ballon d'Or cette année, après avoir été élu meilleur joueur de la Coupe du monde avec la sélection espagnole.

Tout au long de son histoire, le Barça n'a recruté qu'un seul joueur détenant déjà le Ballon d'Or, à savoir Johan Cruyff, qui l'avait remporté en 1971 sous le maillot de l'Ajax.

Cruyff a rejoint le Barça à l'été 1973 et a remporté la distinction à deux reprises supplémentaires, la première la même année et la seconde en 1974, mais après être devenu joueur du Barça.

Quant aux autres joueurs qui possèdent au moins un Ballon d'Or dans leur palmarès, ils ont remporté la récompense alors qu'ils évoluaient au Barça, ou après leur départ du club catalan.

Au-delà de Cruyff, Luis Suárez (1960), Hristo Stoichkov (1994), Rivaldo (1999), Ronaldinho (2005) et Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019) sont les autres joueurs à avoir soulevé le trophée en portant le maillot du Barça.

Au total, le FC Barcelone a vu l'un de ses joueurs sacré meilleur joueur du monde au Ballon d'Or à 12 reprises, un record qu'il partage avec le Real Madrid.

Ce chiffre pourrait grimper au cours de la saison en cours, si la récompense revenait à Rodri ou à Lamine Yamal.