Karetsas n’était entré en jeu que quelques minutes plus tôt à la place de Maximilian Beier (62e), lors du déplacement des Jaune et Noir à l’Alte Försterei. Le milieu offensif s’est blessé en tentant de se retourner pour contourner Rani Khedira, de l’Union, aux abords de sa propre surface de réparation.

Il s’est tordu la jambe et semblait souffrir énormément. Pendant que Karetsas recevait des soins, le capitaine du BVB, Nico Schlotterbeck, a immédiatement signalé au banc qu’il ne pouvait pas continuer. Karetsas a quitté le terrain en boitant, soutenu par des membres du staff. Le jeune Américain Mathis Albert l’a remplacé à la 70e minute.

Les semaines difficiles se poursuivent donc pour Karetsas. La recrue de 18 ans, qui avait fait forte impression cet été après son transfert de 30 millions en provenance du KRC Genk, cherche toujours à retrouver sa forme depuis qu’il s’est effondré lors du match de Ligue des champions contre le FC Villarreal, début septembre.

L’entraîneur Niko Kovac en avait parlé au micro de Sky juste avant le match à Berlin : « Nous nous souvenons tous encore du moment où Kostas s’est effondré pendant le match de Ligue des champions. Je pense que cela lui reste dans un coin de la tête. Il ne faut pas négliger tout cela. »

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Il a poursuivi : « J’observe ce garçon et il n’en est pas encore là où il était avant. Je ne veux pas dire que c’est la raison, mais cela joue certainement un petit rôle dans un coin de sa tête. Nous ne devons donc pas trop lui en demander. » Il s’est néanmoins dit convaincu que « ce garçon fera son chemin ».