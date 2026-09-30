L'affaire du capitaine Cristiano Ronaldo continue de faire polémique au sein des milieux portugais, alors que ce dernier ressent une profonde contrariété de ne pas avoir participé avec la sélection de son pays au dernier match face à la Norvège, qui s'est soldé par une défaite de cette dernière (2-1), en Ligue des nations européenne.

Ronaldo a manqué l'entraînement de la sélection de son pays, hier mardi, en raison de son retour à l'hôtel où il séjournait afin d'effectuer quelques exercices en salle de sport.

Alors que la sélection portugaise s'installait dans son lieu de résidence dans la ville suédoise de Malmö, située à la frontière avec Copenhague, Ronaldo a attiré l'attention de la presse portugaise : après avoir été présent sur la pelouse du stade Eleda une demi-heure avant le début de l'entraînement de l'équipe, Ronaldo a décidé de rentrer à l'hôtel après un bref échange avec l'entraîneur Jesus.

De son côté, Jesus a brièvement évoqué son échange avec sa star après l'entraînement, déclarant : « Je parle avec Cristiano Ronaldo tous les jours, à chaque minute. »

La presse sportive portugaise a révélé hier soir mardi la tenue d'une réunion d'urgence entre l'entraîneur et Cristiano Ronaldo, à tel point que le président de la Fédération portugaise de football, Pedro Proença, a modifié son emploi du temps pour rendre visite à la sélection première et tenter de contenir la crise entre les deux hommes.

Selon ce qu'a rapporté le réseau français « Foot Mercato », le journal portugais « O Jogo » a confirmé, comme prévu, que le joueur d'Al-Nassr a été profondément contrarié par la garantie donnée par Jesus de lui accorder 30 minutes de jeu, alors qu'il n'a quitté le banc que pour s'échauffer, ce qui a provoqué la colère du Don et engendré une atmosphère tendue, les deux hommes s'étant parlé par la suite.

Le journal « A Bola » a indiqué que les choses avaient été réglées, écrivant : « Selon les informations recueillies par notre journal, la conversation entre le sélectionneur national et le capitaine de l'équipe s'est bien déroulée et a laissé une impression positive, ce qui devrait probablement atténuer la tension qui régnait depuis le match contre la Norvège. »

Il en va de même pour le journal « Record », qui a signalé, comme les autres, que la situation était plus apaisée, sans mentionner la moindre sanction pour le joueur, indiquant dans son communiqué : « Le capitaine et le sélectionneur se sont parlé en privé mardi soir et sont parvenus à un accord au sujet de la polémique entourant le match contre la Norvège. »

Quant au site « Futebol », il a publié les mêmes informations, mais en apportant un point de vue plus précis, écrivant : « Jesus et Cristiano Ronaldo se sont de nouveau parlé mardi soir dans un hôtel de la ville de Malmö, et l'atmosphère entourant leur relation s'est nettement apaisée. »

Selon les informations recueillies par le site « Futebol », cette dernière rencontre en tête-à-tête — la deuxième d'une longue série — a contribué à atténuer la tension. À ce stade, certains affirment que le différend s'est apaisé, tandis que d'autres estiment qu'il serait exagéré de dire qu'il est terminé. Ce qui est certain, c'est qu'ils se sont rapprochés davantage après une journée mouvementée marquée par la polémique.

Malgré l'apaisement de la situation, Pedro Proença a maintenu sa décision d'avancer la date de son départ pour Copenhague. Le président de la Fédération a ainsi quitté Lisbonne tard dans la nuit dernière et rencontrera aujourd'hui mercredi Jesus et Cristiano Ronaldo lors d'une réunion à deux. Le président de la Fédération souhaite comprendre ce qui s'est exactement passé et s'assurer de l'exactitude des explications concernant les événements de ces dernières heures.

La sélection du Portugal se prépare à affronter le Danemark à l'extérieur, demain jeudi, lors de la troisième journée de la Ligue des nations européenne.