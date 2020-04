Coronavirus : Plus d'un joueur sur dix déprimé ?

Plus d'un footballeur sur dix se dit déprimé par l'arrêt des compétitions à cause du coronavirus.

En cette période de confinement et de repos forcé, plus d'un joueur sur dix présente des symptômes de dépression selon la Fifpro, qui a mené du 22 mars au 14 avril un sondage auprès de quelque 1.600 athlètes (1.134 hommes et 468 femmes).

Des athlètes qui vennent d' , , , ou encore des Etats-Unis, des pays qui ont mis en place des mesure sévères de confinement.

"Ils étaient dans leur bulle et maintenant, ils sont perdus car ils pensaient que la période de confinement ne serait pas aussi longue. On dit que la paresse est la mère de tous les vices. On y est", a Philippe Godin, psychologue du sport à l'université belge de Louvain, dans es propos accordés à l'AFP.

La Fifpro précise que l'inquiétude autour de la santé mentale des joueurs ne doit néanmoins pas être utilisée comme argument pour une reprise des compétitions trop hâtive.