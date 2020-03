Coronavirus - Gérard Piqué : "Nous sommes tous unis, et c’est admirable"

La défenseur du FC Barcelone s'est dit fier de la solidarité dont fait actuellement preuve le football espagnol en ces temps de crise sanitaire.

Confronté à une situation inédite depuis la propagation inquiétante de la pandémie de coronavirus, le football doit, plus que jamais, faire preuve d'unité et de solidarité. Si les instances ont pris la mesure de la situation et que les championnats nationaux sont à l'arrêt forcé, les différents acteurs du milieu ont la possibilité de s'unir afin de faire usage de leur notoriété et de leur influence pour gérer au mieux cette crise. Et Gérard Piqué, défenseur du Barça, s'en félicite.

"Nous sommes tous unis, et c’est admirable"

Samedi, se déroulait LaLiga Santander Fest, un événement réunissant artistes et footballeurs dans le but de récolter des fonds destinés à la lutte contre le coronavirus. Convié à cette belle initiative, le Champion du Monde 2010 en a profité pour afficher sa fierté par rapport à l'élan de solidarité actuel en .

"Ce n’est pas facile, mais nous allons nous en sortir ensemble. Nous vivons une situation très difficile et faire quelque chose comme ce que fait la nous rend très fiers. Non seulement les joueurs, mais aussi les clubs et les supporters. Tout le monde peut apporter son aide et nous sommes heureux de participer à une telle initiative. Il est important de différencier la rivalité, des derbies, du Clasico, et de voir que lorsque les gens ont besoin de nous, nous sommes tous unis, et c’est admirable. Cela vous rend fier de faire partie de cette famille de la ", a ainsi confié le Catalan. Des déclarations pleines de bons sens en ces temps compliqués.