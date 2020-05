Coronavirus : 60000€ d'amende pour un road trip

Le Celta Vigo a infligé une amende record de 60 000 euros à l'attaquant Pione Sisto à la suite de sa violation du confinement en mars.

L’international danois a conduit de la Galice jusqu'au domicile de ses parents au sans la permission du club, pendant la période la plus restrictive des déplacements en .

Le jeune homme de 25 ans a été largement critiqué pour ses actions, des informations parues dans Mundo Deportivo affirmant que son club du Celta envisageait de le poursuivre pour cet incident.

Sisto a depuis demandé pardon, déclarant qu’il n’avait «aucune excuse» pour la violation des règles pendant la quarantaine.

L'ancienne star du FC Midtjylland n'est pas le seul joueur du Celta à avoir enfreint de manière controversée les directives en matière de sécurité, l'international russe Fedor Smolov faisant également l'objet d'une enquête de la part du club galicien.

L'attaquant, prêté une saison par le , a affrété un avion pour rentrer en et assister au 18e anniversaire de sa fiancée, tel que rapporté par The Guardian. Smolov se serait vu refuser par le club la permission de quitter l'Espagne, et ne peut plus revenir au club avec son contrat expirant en juin prochain...