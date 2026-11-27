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L'avenir d'Alejandro Balde sera l'un des dossiers que le FC Barcelone devra trancher lors du prochain mercato d'hiver.

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Selon le quotidien Sport, Balde a perdu une grande partie de sa place dans les plans de l'entraîneur Hansi Flick, et sa situation n'a pas échappé à plusieurs grands clubs européens.

Le Barça ne ferme pas la porte à un départ de Balde en janvier prochain, mais il pose une condition pour donner son feu vert : recruter d'abord un défenseur central gaucher, capable d'apporter son soutien sur le couloir ou de permettre à Gerard Martín d'évoluer au poste d'arrière gauche.

La direction sportive du club catalan ne souhaite pas affaiblir sa défense en pleine saison sans avoir la garantie d'enrôler un remplaçant adéquat.

L'arrivée d'un défenseur central gaucher offrirait à Hansi Flick des options supplémentaires dans l'axe de la défense et lui permettrait de s'appuyer davantage sur Gerard Martín au poste d'arrière gauche.

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Le Barça n'entend donc pas précipiter l'avenir de Balde, quels que soient les bénéfices que le club pourrait tirer de son départ, qu'il s'agisse de dégager de la marge sous le plafond salarial ou de faciliter d'autres opérations sur le marché des transferts.

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Dans le même temps, Jorge Mendes s'est déjà mis en mouvement. L'agent portugais connaît la situation de son client et étudie plusieurs options qui s'offrent à lui.

L'Italie fait partie des destinations qui gagnent du terrain ces derniers jours, l'AC Milan et la Juventus affichant un intérêt manifeste pour Balde.

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D'après le Corriere dello Sport, l'AC Milan étudie un montage qui lui permettrait de boucler une opération financièrement importante lors du mercato d'hiver.

Le quotidien italien estime la valeur du transfert de Balde à 50 millions d'euros, une somme que le club lombard aurait du mal à débourser immédiatement.

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La formule envisagée dans les bureaux milanais consiste en un prêt payant jusqu'à la fin de la saison, assorti d'une option d'achat qui pourrait devenir obligatoire si certaines conditions sont remplies.

Le salaire du joueur fera également partie des points à négocier : selon les mêmes informations, il s'élève à environ 6 millions d'euros par an.

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Jorge Mendes entretient d'excellentes relations avec l'AC Milan, ce qui pourrait faciliter les négociations entre les deux parties.

Le club italien fait du renforcement du poste d'arrière gauche une priorité absolue, en raison des doutes suscités par le niveau de Pervis Estupiñán et de la nécessité d'offrir à l'entraîneur Rúben Amorim des options supplémentaires à ce poste.

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L'AC Milan n'est pas le seul grand club italien à suivre Balde de près : la Juventus étudie elle aussi la possibilité de le recruter en janvier prochain, sous forme de prêt.

L'entraîneur Luciano Spalletti souhaite renforcer le flanc gauche de sa défense, en raison des performances irrégulières d'Andrea Cambiaso et de Juan Cabal, et estime que le joueur du Barça possède les qualités physiques et techniques pour apporter immédiatement un plus.

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L'une des différences entre l'AC Milan et la Juventus pourrait résider dans leur disposition à s'engager à acheter définitivement Balde.

Dans tous les cas, le Barça devra évaluer dans quelle mesure une opération de ce type peut l'aider à atteindre ses propres objectifs lors du mercato d'hiver.

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Balde suscite également un vif intérêt en Angleterre, où Liverpool, Manchester United et Tottenham suivent les évolutions que pourraient connaître les semaines à venir.

Jorge Mendes a d'ailleurs déjà eu des discussions avec Liverpool et Manchester United, auxquels il a transmis les conditions financières d'un éventuel transfert.

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Le Barça privilégie un départ du joueur sous la forme d'une vente sèche, pour un montant avoisinant les 30 millions d'euros, mais n'exclut pas un prêt avec option d'achat, à condition que le club preneur prenne en charge l'intégralité du salaire du latéral, ce qui permettrait au Barça de le retirer totalement de sa masse salariale.