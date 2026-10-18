Sans le Brésilien Raphinha, de retour face au Real Betis, la réalisation est devenue plus collective que jamais au Barça. Rodri a déclaré à ce sujet : « Nous sommes tous importants. Nous n'avons pas un joueur capable de marquer 50 ou 60 buts. »

Les départs de Robert Lewandowski, Ferran Torres et Marcus Rashford, l'été dernier, avaient suscité des inquiétudes quant à la force de frappe offensive du Barça, d'autant plus que l'arrivée de Julian Alvarez pour occuper le poste d'avant-centre n'a pas abouti.

Ce trio avait inscrit 54 buts la saison dernière. Et malgré les recrutements d'Anthony Gordon, Karim Adeyemi et Gabriel Jesus, les points d'interrogation subsistaient autour de la production offensive de l'équipe, selon le journal catalan « Sport ».

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Mais les doutes ont été rapidement dissipés, après que l'équipe de Hansi Flick a inscrit 48 buts lors de ses 11 premiers matches cette saison, soit 9 rencontres en Liga et deux en Ligue des champions, à raison de 4,3 buts par match.

Cette production remarquable est survenue malgré l'absence de Raphinha, capitaine et meilleur buteur de l'équipe avec 14 buts, lors des deux matches ayant suivi la trêve internationale en raison d'une blessure, avant qu'il ne dispute seulement 20 minutes lors de son retour face au Real Betis.

En l'absence de l'ailier brésilien ou lorsqu'il n'était pas titulaire, les contributions au tableau d'affichage d'un plus grand nombre de joueurs du Barça se sont manifestées.

Ainsi, parmi les 13 joueurs différents qui ont trouvé le chemin des filets cette saison, 5 d'entre eux ont inscrit leur premier but après la trêve internationale, lors des trois derniers matches : Anthony Gordon, auteur de deux buts, ainsi que Dani Olmo, Jules Koundé, Rodri et Eric Garcia.

Les joueurs du Barça semblent conscients que la compétition, cette saison, exige de répartir la responsabilité offensive sur l'ensemble de l'équipe.

Parmi les joueurs de l'effectif ayant disputé des minutes cette saison, Gerard Martin, Pau Cubarsi, Marc Bernal, Andreas Christensen et Gavi n'ont toujours pas marqué. Il en va de même pour Hamza Abdelkarim et Alejandro Balde, qui n'ont joué que 12 minutes jusqu'à présent, ainsi que pour Brian Fariñas et Frenkie de Jong, qui n'ont pas encore été alignés.

Au-delà de Raphinha, Lamine Yamal se distingue, lui qui avait inscrit 24 buts la saison dernière et qui était le meilleur buteur de l'équipe.

Le jeune joueur continue d'afficher des performances remarquables, avec 9 buts et 10 passes décisives, s'approchant ainsi du double-double buts-passes décisives et renforçant son statut parmi les meilleurs joueurs du monde, à l'approche de la cérémonie du Ballon d'Or prévue le 26 octobre.



