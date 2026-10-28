Ibrahim Maza, joueur du Bayer Leverkusen et de la sélection algérienne, ne rejoindra pas le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato hivernal, malgré les prestations remarquables qu'il livre avec son club allemand et l'intérêt de plusieurs clubs pour s'attacher ses services.

Selon les informations du réseau « RMC Sport » français, le Paris Saint-Germain n'a pas l'intention de présenter une offre pour recruter le joueur algérien en janvier prochain, aucune volonté n'existant au sein du club d'agir en vue de sa signature pour le moment.

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Cela intervient malgré la grave blessure dont a été victime Khvicha Kvaratskhelia, qui a soulevé des interrogations quant à la possibilité d'un changement dans les plans du club parisien sur le marché des transferts hivernal.

Luis Enrique, le directeur technique du Paris Saint-Germain, avait écarté l'idée que la blessure de l'ailier géorgien pousse le club à recruter de nouveaux joueurs, affirmant avant la rencontre face à l'Olympique Lyonnais lors de la huitième journée du championnat de France, qui s'est soldée par une victoire de son équipe 2-0, que le groupe est en mesure de gérer l'absence de deux ou trois éléments importants.

L'entraîneur espagnol a déclaré : « Aucune blessure ne justifie la nécessité de recruter de nouveaux joueurs. J'ai dit en début de saison que nous pouvions supporter la blessure de deux ou trois éléments importants et leur absence. »

Il a ajouté : « Mais il est clair que nous restons attentifs à chaque opportunité de recruter un nouveau joueur si nous estimons en avoir réellement besoin. Il nous incombe toujours de suivre les opportunités disponibles pendant la période des transferts. »

L'option Gonçalo Ramos

Selon le rapport, le Paris Saint-Germain compte sur Ibrahim Mbaye, qui a inscrit son premier but avec l'équipe lundi face à l'Olympique Lyonnais, en l'absence d'une orientation claire vers le recrutement d'un joueur offensif pour compenser l'absence de Kvaratskhelia.

Maza réalise un début de saison remarquable avec le Bayer Leverkusen, avec trois buts inscrits et autant de passes décisives en 10 matches, mais cet éclat ne suffira pas à pousser le club français à agir pour lui en janvier.

Le rapport a souligné que le Paris Saint-Germain pourrait étudier le recrutement d'un jeune joueur, doté d'un fort potentiel et ne bénéficiant pas d'une valorisation élevée sur le marché des transferts, s'il décide de renforcer son effectif cet hiver, sans que cela signifie nécessairement cibler un poste offensif.

En revanche, le réseau « Sky Allemagne » a rapporté que l'intérêt de Paris pour Maza dépasse les simples spéculations, indiquant que le club français a « manifesté un intérêt concret » pour le joueur âgé de 20 ans, et que son entourage est au courant de cet intérêt.