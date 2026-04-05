Conte se prononce à nouveau sur son poste d'entraîneur de l'équipe nationale italienne

Le football italien traverse actuellement une période de transition extrêmement complexe, à la suite du choc majeur que fut l'échec à se qualifier pour la Coupe du monde, une crise qui a ouvert la voie à des changements radicaux au sein de la fédération et remis sur le tapis des questions cruciales concernant l'avenir des Azzurri.

Dans un rebondissement notable, la démission de Gabriele Gravina de la présidence de la Fédération italienne de football a été confirmée, entraînant l'ensemble du système dans une phase de réorganisation complète, marquée par la crise du choix d'un sélectionneur par intérim pour l'équipe nationale, en attendant que soit tranché le dossier du sélectionneur permanent qui succédera à Gennaro Gattuso.

Après la crise du Maroc et du Sénégal... L'Afrique change pour toujours

Arbeloa dans le pétrin à cause d'une star du Real Madrid

En vidéo... Ryan Sharqi suscite la polémique avec un geste étrange face à Liverpool





Getty Images

Selon des informations parues dans la presse ce dimanche, le nom d’Antonio Conte est apparu comme le favori pour prendre les rênes de la sélection italienne, une décision qui pourrait marquer son retour sur la scène internationale après plusieurs années d’absence.

Antonio Conte, âgé de 56 ans, a manifesté un enthousiasme évident à l'idée d'assumer cette fonction pour la deuxième fois de sa carrière, bien qu'il soit lié par un contrat avec Naples jusqu'en juin 2027.

Selon certaines informations, le président du club, Aurelio De Laurentiis, ne s'opposerait pas au départ de Conte l'été prochain, surtout si Giovanni Malago est élu nouveau président de la Fédération italienne lors des élections prévues le 22 juin, comme le rapporte le journal « La Gazzetta dello Sport ».

Transferts gratuits... Un duo du Real Madrid et de Barcelone en tête de la sélection d'or

Vidéo | Abou Trika crée la surprise concernant le départ de Salah... et cite Klopp

Après la catastrophe... Un nom inattendu se profile à la tête de la sélection italienne

Conte avait déjà dirigé la sélection italienne entre 2014 et 2016, où il avait réussi à atteindre les quarts de finale de l'Euro 2016, avant d'être éliminé aux tirs au but face à l'Allemagne, ce qui renforce ses chances de bénéficier d'un large soutien au sein de la fédération.

Dans le même ordre d'idées, la nomination d'un entraîneur par intérim, qui pourrait être Silvio Baldini, est attendue pour diriger l'équipe lors des matchs amicaux du mois de juin, le nom de l'entraîneur permanent devant être annoncé à la fin du même mois ou début juillet, après la fin des élections à la présidence de la Fédération.

D'autres noms ont également été avancés, tels que Massimiliano Allegri et Roberto Mancini, mais la volonté d'Allegri de rester à Milan, ainsi que la polémique entourant le départ surprise de Mancini pour entraîner la sélection saoudienne en 2023, ont renforcé les chances de Conte de revenir aux commandes de la sélection italienne à l'une des périodes les plus délicates de son histoire récente.

Getty Images