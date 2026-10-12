Getafe poursuit le renforcement de son effectif au cours du mois d'octobre, en profitant du marché des joueurs libres, dans le but d'offrir à l'entraîneur José Bordalás davantage de solutions, après le début de saison en dents de scie de son équipe.

Selon le quotidien espagnol Marca, Dani Carvajal est déjà parvenu à un accord avec Getafe, l'annonce officielle de l'opération étant désormais suspendue à la signature par les deux parties des documents qui ont déjà été remis.

Le latéral droit s'était mis d'accord sur tous les détails avec le club depuis plusieurs jours, avait passé sa visite médicale et devait signer un contrat jusqu'à la fin de la saison.

Mais le problème est apparu lorsque Getafe a tenté de l'enregistrer auprès de la Liga : le club ne disposait d'aucune marge dans son plafond salarial, ce qui a empêché la finalisation de son inscription.

Finalement, Ángel Torres a présenté une garantie financière à la Liga afin de dégager une marge permettant au club de conclure des transferts durant cette période.

Le plan de Getafe consiste à présenter officiellement Carvajal à l'issue du match de l'équipe face à l'Universitatea Craiova, prévu jeudi prochain en Ligue Europa Conférence.

Parejo entre dans les plans

Après avoir bouclé le dossier Carvajal, Getafe s'oriente vers la signature de Dani Parejo. Le milieu de terrain, originaire de Coslada, est âgé de 37 ans et n'est actuellement lié à aucun club, après avoir achevé la saison dernière avec Villarreal. Des contacts ont déjà eu lieu entre lui et Getafe.

Dani Parejo est l'un des noms les plus expérimentés du championnat espagnol, avec une longue carrière en première division, lui qui a porté les couleurs du Real Madrid, de Valence et de Villarreal.

Le milieu de terrain a déjà revêtu le maillot de Getafe entre 2009 et 2011, soit il y a 15 ans.

Après Carvajal et Parejo, Getafe continue d'explorer le marché des joueurs libres : les dirigeants du club travaillent à l'arrivée d'un autre joueur susceptible de rejoindre l'équipe, afin d'offrir à Bordalás davantage de solutions offensives, l'entraîneur ayant besoin de renforcer la puissance offensive de son groupe au cours de cette saison, durant laquelle l'équipe dispute trois compétitions difficiles.



