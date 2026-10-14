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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Compositions officielles : Haaland et Dembélé face à face dans le choc Manchester City - Paris

Manchester City vs Paris Saint-Germain
Manchester City
Paris Saint-Germain
Ligue des Champions
Angleterre
France

Un sommet attendu

Enzo Maresca, le directeur technique de Manchester City, a annoncé la composition de son équipe pour affronter le Paris Saint-Germain, ce mercredi soir, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Europe.

La composition de Manchester City est la suivante :

Donnarumma, Khusanov, Diaz, Guéhi, Gvardiol, Anderson, Fernandez, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland.

  De l'autre côté, Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a annoncé la composition de son équipe, qui se présente comme suit :

Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaïre-Emery, Fabian, Vitinha, Akliouche, Doué, Dembélé.

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