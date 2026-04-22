Composition probable du PSV : Bosz devrait offrir son premier match en Eredivisie à un joueur et statuera sur la présence de Veerman

Déjà couronné champion, le PSV aborde sans pression particulière son match à domicile face au PEC Zwolle, jeudi. D’après les informations de Voetbalzone, l’entraîneur Peter Bosz aurait déjà choisi son onze pour l’une des dernières sorties de la saison. Le coup d’envoi de la rencontre PSV – PEC Zwolle est fixé à 21h00 et sera diffusé en direct sur ESPN2.

Nick Olij effectuera ses débuts en Eredivisie, a annoncé Bosz mercredi en conférence de presse, offrant ainsi un peu de repos à Matej Kovar en fin de saison.

Bosz n’entend pas modifier sa défense : Kiliann Sildillia, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski et Mauro Júnior, de droite à gauche, seront alignés en arrière.

Joey Veerman, absent lors du dernier match contre le Sparta Rotterdam, retrouve sa place au milieu de terrain. Ismael Saibari et Guus Til complètent ce secteur face à cette équipe de milieu de tableau de l’Eredivisie.

Esmir Bajraktarevic est reconduit sur l’aile droite, tandis que Ricardo Pepi occupe la pointe de l’attaque et que Ivan Perišić évoluera à gauche pour alimenter le secteur offensif du Philips Stadion.

Plus tôt cette saison, le PSV avait dominé la rencontre à Zwolle, s’imposant 4-0, et Tristan Gooijer avait écopé d’un carton rouge, contraignant les siens à jouer à dix pendant près d’une demi-heure.

Composition probable du PSV : Olij ; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Júnior ; Veerman, Saibari, Til ; Bajraktarevic, Pepi, Perisic.