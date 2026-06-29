Composition probable du Maroc pour le match au sommet de la Coupe du monde contre les Pays-Bas

Le Maroc poursuit son parcours en Coupe du monde et affronte les Pays-Bas en huitièmes de finale. Selon Voetbalzone, le sélectionneur Mohamed Ouahbi alignera son équipe type face aux Oranje. Le match Pays-Bas - Maroc est programmé mardi à 3h00 et sera diffusé en direct sur NPO 1.

Ouahbi a laissé plusieurs titulaires au repos lors du match contre Haïti (4-2), en vue de ces seizièmes de finale. Les cadres devraient logiquement retrouver leur place pour la rencontre au sommet de mardi face aux Pays-Bas.

Yassine Bounou gardera les buts de l’équipe marocaine. La défense alignera, de droite à gauche, Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad et Noussair Mazraoui.

Le très convoité Ayyoub Bouaddi fait son retour en sentinelle, épaulé juste devant la défense par Neil El Aynaoui, tandis qu’Azzedine Ounahi occupe le rôle de milieu relayeur.

Sur les ailes, Brahim Díaz à droite et Bilal El Khannous à gauche auront pour mission de créer le jeu et de semer le danger. En pointe, Ismaïl Saibari, meilleur buteur marocain du tournoi avec trois réalisations, défiera la défense néerlandaise.

En cas de succès, les Lions de l’Atlas défieront le Canada, vainqueur étriqué de l’Afrique du Sud, à Houston le samedi 4 juillet à 19 h. Un éventuel quart de finale les opposerait ensuite à l’Allemagne ou à la France.

Composition probable du Maroc : Bounou ; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui ; Bouaddi, Ounahi, El Aynaoui ; Díaz, Saibari, El Khannouss.