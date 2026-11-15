Composition probable des Pays-Bas : Xavi désigne le remplaçant de De Jong

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L’équipe des Pays-Bas affronte l’Allemagne lundi, trois jours après son éclatante victoire 7-0 contre la Grèce à la Johan Cruyff Arena. Le sélectionneur Xavi titularisera Teun Koopmeiners à la place de Frenkie de Jong, selon les prévisions de Voetbalzone. Le choc au stade olympique de Berlin débutera à 20 h 45 et sera diffusé en direct sur NPO3.

De Jong a dû déclarer forfait samedi en raison d’une blessure et sera donc absent à Berlin. Xavi avait déjà dû se passer de Virgil van Dijk et de Brian Brobbey, qui ont ainsi manqué le festival offensif contre les Grecs.

Bart Verbruggen gardera le but lundi en Allemagne. Aucun changement en défense : de droite à gauche, Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven et Jurriën Timber débuteront.

Koopmeiners, entré en jeu contre la Grèce, prendra donc la place de De Jong au milieu de terrain. Joey Veerman et Tijjani Reijnders compléteront cette ligne pour les Pays-Bas.

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Pas de nouveau visage non plus sur le front de l’attaque néerlandaise. Crysencio Summerville a ouvert le score contre la Grèce et aura une nouvelle chance à droite. Donyell Malen, lui aussi buteur, occupera la pointe de l’attaque, tandis que Cody Gakpo devra apporter le danger depuis la gauche.

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Les Pays-Bas occupent la tête du groupe B de la Ligue des nations avec onze points en cinq matches. L’Allemagne suit l’équipe de Xavi à trois points et occupe la troisième place.

L’Allemagne a fait le plein de confiance vendredi grâce à une victoire 3-1 sur le terrain de la Serbie. Florian Wirtz a notamment marqué pour les hommes du sélectionneur Jürgen Klopp.

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Les Pays-Bas et l’Allemagne s’étaient déjà affrontés en septembre à Amsterdam. Les visiteurs semblaient se diriger vers la victoire, jusqu’à ce que Gakpo égalise à 1-1 dans le temps additionnel.

Ce sera la cinquantième confrontation entre les deux pays. L’Allemagne s’est imposée dix-huit fois, contre douze victoires pour les Pays-Bas. Les deux équipes ont fait match nul à dix-neuf reprises. Les Pays-Bas ont marqué 80 buts et en ont encaissé 91.

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Composition probable des Pays-Bas : Verbruggen ; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven, Timber ; Koopmeiners, Veerman, Reijnders ; Summerville, Malen, Gakpo.