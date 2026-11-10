Les Pays-Bas reprennent leur campagne en Ligue des nations vendredi à domicile contre la Grèce. Xavi doit désigner les remplaçants du capitaine Virgil van Dijk et de Brian Brobbey, blessés. La rencontre à la Johan Cruyff Arena débutera à 20 h 45 et sera diffusée en direct sur NPO3.

Van Dijk et Brobbey ont quitté le rassemblement des Pays-Bas lundi. Xavi ne convoque personne pour remplacer le défenseur et l’attaquant et affrontera les Grecs avec un groupe de 23 joueurs.

Bart Verbruggen réalise d’excellentes performances à Brighton & Hove Albion et gardera les buts des Pays-Bas. Jurriën Timber occupe la tête de la Premier League avec Arsenal et débutera au poste d’arrière droit. Ce sera au détriment de Denzel Dumfries, que José Mourinho laisse sur le banc au Real Madrid.

Ian Maatsen débutera à gauche, tandis que Micky van de Ven sera repositionné dans l’axe. Jan Paul van Hecke sera l’autre défenseur central des Pays-Bas, qui avaient effacé un retard de 2-0 en Grèce pour arracher un point (2-2).

Frenkie de Jong, dont la dernière apparition avec les Pays-Bas remonte à la Coupe du monde, est de nouveau en forme et sera d’emblée titulaire. Joey Veerman et Tijjani Reijnders compléteront le milieu de terrain néerlandais vendredi à l’Arena.

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Mexx Meerdink a fait forte impression lors de la précédente période de matches internationaux, mais Donyell Malen débutera en pointe. Crysencio Summerville est devenu une valeur sûre à droite et Cody Gakpo devra apporter le danger depuis la gauche.

Composition probable des Pays-Bas : Verbruggen ; Timber, Van Hecke, Van de Ven, Maatsen ; De Jong, Veerman, Reijnders ; Summerville, Malen, Gakpo.